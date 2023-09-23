Acı bilançoyu Ukrayna açıkladı: Karadeniz Filo'su karargahına düzenlenen saldırıda 9 ölü, 16 yaralı

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Ukrayna birlikleri kaybettikleri toprakları geri alabilmek için başlattıkları 'karşı saldırı' kapsamında ilerleyişlerini sürdürürken, Rusya'nın 2014 yılında ilkah ettiği ve savaşın her iki tarafı için de kritik bir öneme sahip olan Kırım dün patlama sesleri ile sarsıldı.



Ukrayna birlikleri Sivastopol kentinde yer alan Karadeniz Filo'su karargahını füzelerle hedef alırken, Rusya Savunma Bakanlığı saldırının püskürtüldüğünü ve sadece bir askerin kayıp olduğunu duyurdu.

UKRAYNA AÇIKLADI: 9 ÖLÜ, 16 YARALI

Ancak Ukrayna askeri istihbarat başkanı Kyrylo Budanov, Kırım'ın liman kenti Sivastopol'da yer alan Karadeniz Filosu'nun karargah binasına Ukrayna tarafından düzenlenen hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında iki generalin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığını açıkladı.



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Ukraynalı bir askeri kaynak ise saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Budanov'un Voice of America'ya yaptığı açıklamaya göre yaralılardan General Alexander Romanchuk'un durumu çok ciddi. Korgeneral Oleg Tsekov'un ise bilinci kapalı.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Rob Lee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının sadece Karadeniz Filo Karargâhını hedef almadığını ayrıca zamanlamanın önemli üst düzey isimleri hedef alacak şekilde ayarlandığını iddia etti.



Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım'a yönelik koordineli füze saldırıları ve özel kuvvet baskınları geçtiğimiz ay yoğunlaştı.

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Bu hafta başında Sivastapol limanı yakınında düzenlenen bir saldırı ile bir karakol zarar görürken, geçtiğimiz ay içinde de Rus tersanesine seyir füzesi ile düzenlenen saldırıda iki Rus savaş gemisi hasar görmüştü.

Askeri analistler, Ukraynalı komutanların Batılı müttefiklerine savaşı yarımadaya kadar taşıyabileceklerini kanıtlamak istediklerini öne sürüyor. Ukraynalı komutanlar ise saldırıların temel amaçlarından birinin Kremlin'e olan güveni sarsmak olduğunu vurguluyor.

ABD ATACMS FÜZELERİ VERECEK

Öte yandan ABD medyasının Washington'ın Ukrayna'ya 300 km menzilli ATACMS füzeleri vereceğini duyurdu. Silahların önümüzdeki haftalarda gönderileceği belirtildi.

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Washington Post gazetesi de konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, bu füzelerin bir tek savaş başlığından ziyade misket bombalarıyla donatılacağı bilgisini geçti.

Ancak henüz her iki ülke bu konuda resmi açıklama yapmadı.