×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Acı bilançoyu Ukrayna açıkladı: Karadeniz Filo'su karargahına düzenlenen saldırıda 9 ölü, 16 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Sivastapol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 16:06

Ukrayna askeri istihbarat başkanı Kyrylo Budanov, dün Karadeniz Filosu'nun karargah binasına düzenlenen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında iki generalin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Ukrayna birlikleri kaybettikleri toprakları geri alabilmek için başlattıkları 'karşı saldırı' kapsamında ilerleyişlerini sürdürürken, Rusya'nın 2014 yılında ilkah ettiği ve savaşın her iki tarafı için de kritik bir öneme sahip olan Kırım dün patlama sesleri ile sarsıldı.

Acı bilançoyu Ukrayna açıkladı: Karadeniz Filosu karargahına düzenlenen saldırıda 9 ölü, 16 yaralı

Ukrayna birlikleri Sivastopol kentinde yer alan Karadeniz Filo'su karargahını füzelerle hedef alırken, Rusya Savunma Bakanlığı saldırının püskürtüldüğünü ve sadece bir askerin kayıp olduğunu duyurdu.

UKRAYNA AÇIKLADI: 9 ÖLÜ, 16 YARALI

Ancak Ukrayna askeri istihbarat başkanı Kyrylo Budanov, Kırım'ın liman kenti Sivastopol'da yer alan Karadeniz Filosu'nun karargah binasına Ukrayna tarafından düzenlenen hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında iki generalin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Acı bilançoyu Ukrayna açıkladı: Karadeniz Filosu karargahına düzenlenen saldırıda 9 ölü, 16 yaralı


Ukraynalı bir askeri kaynak ise saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

HEDEF ÜST DÜZEY İSİMLERDİ... GENERALLER AĞIR YARALI

Haberin Devamı

Budanov'un Voice of America'ya yaptığı açıklamaya göre yaralılardan General Alexander Romanchuk'un durumu çok ciddi. Korgeneral Oleg Tsekov'un ise bilinci kapalı.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Rob Lee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının sadece Karadeniz Filo Karargâhını hedef almadığını ayrıca zamanlamanın önemli üst düzey isimleri hedef alacak şekilde ayarlandığını iddia etti.

Acı bilançoyu Ukrayna açıkladı: Karadeniz Filosu karargahına düzenlenen saldırıda 9 ölü, 16 yaralı

KIRIM'A YÖNELİK SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım'a yönelik koordineli füze saldırıları ve özel kuvvet baskınları geçtiğimiz ay yoğunlaştı.

Haberin Devamı

Bu hafta başında Sivastapol limanı yakınında düzenlenen bir saldırı ile bir karakol zarar görürken, geçtiğimiz ay içinde de Rus tersanesine seyir füzesi ile düzenlenen saldırıda iki Rus savaş gemisi hasar görmüştü.

Askeri analistler, Ukraynalı komutanların Batılı müttefiklerine savaşı yarımadaya kadar taşıyabileceklerini kanıtlamak istediklerini öne sürüyor. Ukraynalı komutanlar ise saldırıların temel amaçlarından birinin Kremlin'e olan güveni sarsmak olduğunu vurguluyor.

ABD ATACMS FÜZELERİ VERECEK

Öte yandan ABD medyasının Washington'ın Ukrayna'ya 300 km menzilli ATACMS füzeleri vereceğini duyurdu. Silahların önümüzdeki haftalarda gönderileceği belirtildi.

Haberin Devamı

Washington Post gazetesi de konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, bu füzelerin bir tek savaş başlığından ziyade misket bombalarıyla donatılacağı bilgisini geçti.

Ancak henüz her iki ülke bu konuda resmi açıklama yapmadı.

Gözden KaçmasınTürkiye karşıtı söylemleri ile tanınan Menendeze soğuk duş İstifa çağrılarını reddetmişti, geçici olarak görevden alındıTürkiye karşıtı söylemleri ile tanınan Menendez'e soğuk duş! İstifa çağrılarını reddetmişti, geçici olarak görevden alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Sivastapol

BAKMADAN GEÇME!