Türkiye karşıtı söylemleri ile tanınan Menendez'e soğuk duş! İstifa çağrılarını reddetmişti, geçici olarak görevden alındı

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Türkiye karşıtlığıyla tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

KÜLÇE ALTIN, LÜKS ARAÇ, ÇOK SAYIDA DEĞERLİ EŞYA

İddianamede "siyasi nüfuzunu New Jersey'den birkaç iş adamını ve Mısır hükümetini zenginleştirmek için kullandığı" belirtilen Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve birçok değerli eşya aldığı belirtildi.

Mısır asıllı Amerikalı iş adamı Wael Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla Tarım Bakanlığı'ndaki bir yetkiliye baskı yapmakla suçlanan Menendez'in, ayrıca New Jersey'li iş adamı Jose Uribe hakkında yürütülen bir soruşturmaya müdahale ettiği iddia edildi.



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Haziran 2022'de yapılan baskında Menendez çiftinin evinde saklanan paraların nasıl ortaya çıkarıldığına da detaylı şekilde yer verilen iddianamede, "Evde çoğu zarflara doldurulmuş, giysilere, dolaplara ve kasaya saklanmış 480 bin doların üzerinde nakit ve Nadine Menendez'in kiralık kasasında 70 bin doları aşkın nakit bulundu" ifadeleri kullanıldı.



Gelişmelerin ardından hakkında açılan soruşturma ve gelen istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini duyuran Menendez "Adalete inananlar, suçu kanıtlanıncaya kadar masumiyete de inanırlar" dedi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, bugün yaptığı açıklamada Menendez'in geçici olarak Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

KOLTUĞU KİME KALDI?

New Jersey'de, ABD Senatosunda bir koltuk boşalırsa, kişinin yerine özel bir seçim yapılmadan önce bu koltuk valilik atamasıyla doldurulur. Menendez'in görevden ayrılması ile boşalan koltuğa eyaletin Demokrat valisi Phil Murphy'nin oturması bekleniyor

BU İLK DEĞİL

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ABD Savcısı Damian Williams tarafından 1 yıldır yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Menendez ve eşinin rüşvet niteliğinde mücevherler, Mercedes-Benz marka araç, lüks daireler ve 400 bin dolar değerinde altın külçeler dahil nakit ve hediyeler alıp almadığı araştırılmıştı.



2006 yılında Senato'ya seçilmesinden bu yana 2. suçlamayla karşı karşıya olan Menendez, 2015'te ise "yasa dışı şekilde hediye kabul etmek" ile suçlanmıştı.

TÜRKİYE KARŞITI EYLEMLERİ İLE TANINIYOR

Öte yandan 2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden



Menendez'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz yıl ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından ötürü Ankara'ya yaptırım uygulanmasını talep etmişti. 2020'de ise aralarında Menendez'in de bulunduğu 6 Senatör, Türkiye ve çevresinde insan hakları ve özgürlüklerin "Ankara" tarafından ihlal edildiğine dair iddialara ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması istemiyle önerge hazırlamıştı.

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Menendez ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla gündemdeki yerini koruyordu.



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