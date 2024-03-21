AB'nin Ukrayna hamlesine Kremlin'den tepki

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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerinin Ukrayna’ya silah sağlanması için kullanılmasını değerlendirmesine Kremlin Sarayı’ndan cevap geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB’nin söz konusu planı hakkında yaptığı açıklamada, “Doğal olarak, şu anda mevcut olan ve gelecekte mümkün olacak tüm muhtemel yargı mekanizmalarını kullanacağız. Karşılıklılık temelinde misilleme yapmayacağız, kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz" dedi.



Peskov, Fransa’nın yanı sıra Ukrayna’ya asker göndermeyi planlayan diğer ülkeleri de uyararak, “Anladığım kadarıyla şu ana kadar kesin bir bilgi yok. Her halükarda, bazı yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin çok olumsuz ve geri dönülemez sonuçları olacağını defalarca söyledik” dedi.