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'AB'nin en kötü kabusu: Geert Wilders'

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#Geert Wilders#Hollanda#Avrupa Birliği
ABnin en kötü kabusu: Geert Wilders
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 11:13

Aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın seçim zaferi sonrası Hollandalılar sokaklara dökülürken, Batı medyasında yer alan analizlerde yaşanan hayal kırıklığı ve endişe dile getirildi.

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Aşırı sağcı ve İslam karşıtı fikirleriyle tanınan Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) Hollanda'da kazandığı seçim zaferi Avrupa'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Wilders kendisinin bile beklemediği zafer ile parlamentodaki 150 sandalyeden 37’sini kazandı ve başbakanlık için en güçlü aday haline geldi.

HOLLANDALILAR IRKÇILIK VE İSLAMAFOBİYE KARŞI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Sonuçların açıklanması sonrası dün Hollanda'nın birçok şehrinde insanlar sokaklara döküldü. Utrecht ve Amsterdam'da bine yakın kişi toplandı. Irkçılığa ve İslamofobiye karşı gösteri yapan grup 'Özgür Filistin', 'Sevgi nefretten üstündür' sloganları attılar.

ABnin en kötü kabusu: Geert Wilders

AVRUPA'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ: HELSİNKİ'DEN ROMA'YA, BERLİN'DEN BRÜKSEL'E...

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İngiliz Guardian gazetesi şok edici zaferin Avrupa'da aşırı sağın yükselişini doğruladığını belirttiği analizinde "Helsinki'den Roma'ya, Berlin'den Brüksel'e, aşırı sağ partiler anketlerde istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Göç, İslam ve AB karşıtlığı aşırı sağın uzun süre boyunca temel dayanaklarıydı. Pandemi ve Ukrayna savaşı sonrası patlak veren derin hayat pahalılığı krizi ana akım siyasetçilere karşı güvensizliğe neden olurken, bu partilerin cazibesini daha da arttırdı." ifadelerini kullandı.

Gazete başka bir analizinde Wilders'ın İslam karşıtı düşünceleri ile tanındığını, camileri kapatmak ve başörtüsünü yasaklamak istediğini hatırlatarak seçim sonucunun insan hakları ve güvenlik açısından endişe yarattığını yazdı.

ABnin en kötü kabusu: Geert Wilders

HOLLANDA AB'DEN AYRILABİLİR

Independent gazetesi de seçim sonuçlarını 'şoke edici' olarak değerlendirirken Wilders'ın zaferinin ardından Hollanda'nın İngiltere'yi takip ederek AB'den ayrılabileceğini öne sürdü.

Wilders'ın seçim kampanyasında Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması için bir referandum yapılmasını talep ettiğini hatırlatan Independent, aşırı sağcı liderin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.

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"Kapalı sınırlar, sıfır sığınmacı... Artık yeter. Hollanda bunu daha fazla kaldıramaz. Artık önce kendi halkımızı düşünmek zorundayız."

ABnin en kötü kabusu: Geert Wilders

HOLLANDA'NIN 'TRUMP ANI'

ABD'li yayın organı CNN'e konuşan analistler Wilders'ın seçim zaferini Hollanda için 'Bir Trump anı' olarak değerlendirdi.

Wilders'in zaferinin Hollanda ve Avrupa siyaseti açısından endişelere neden olduğunu öne süren CNN, AB'de aşırı sağın yükselişine dikkat çekti ve kurulacak koalisyon hükümetinin neye benzeyeceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.

ABnin en kötü kabusu: Geert Wilders

AB'NİN EN BÜYÜK KABUSU

ABD merkezli Politico 'Geert Wilders AB'nin en kötü kabusu' başlıklı haberinde Wilders'ın AB'deki diğer aşırı sağ liderlerle yürürlükte olan politikaları tersine çevirebileceğini iddia etti.

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Politico, Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını isteyen Wilders'ın Brüksel'in dostu olmayacağını öne sürdü.

ABnin en kötü kabusu: Geert Wilders

UKRAYNA'YA YARDIMIN KESİLMESİNİ DESTEKLİYOR

Time dergisi ise Hollanda'daki seçim sonuçlarının özellikle Avrupa Birliği için kötü haber olduğunu vurgulayarak, Wilders'ın Avrupa Birliği'nden çıkışı ve Ukrayna'ya yardımların kesilmesini desteklediğini hatırlattı. 

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#Geert Wilders#Hollanda#Avrupa Birliği

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