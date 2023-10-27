ABD'nin saldırıları sonrası dikkat çeken uyarı: Orta Doğu çıra kutusu gibi, ateş atarsanız tutuşur!

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Pentagon saldırıların meşru müdafaa amaçlı olduğunu İsrail-Hamas savaşıyla bağlantılı olmadığını iddia etse de Batı medyasında yer analizlerde bunun 'İran'a bölgesel karışıklıklardan yararlanmaması konusunda açık bir uyarı' olduğu öne sürüldü.

ORTADOĞU ÇIRA KUTUSU GİBİ

ABD saldırıları sonrası, Barack Obama'nın görev süresi boyunca Orta Doğu politikası konusunda çalışmış eski Beyaz Saray Danışmanı Ben Rhodes, Orta Doğu'nun artık ateşe verilmeyi bekleyen bir 'çıra kutusu' olduğu konusunda uyardı.

"Bölgede çok fazla risk var... Eğer bu çıra kutusuna ateş atarsanız tutuşacaktır. Bir gün Suriye, bir gün Irak, başka bir gün Yemen gibi farklı yerlerde olayların alevlendiğini göreceksiniz"



"İŞLER KÖTÜYE GİTMEYE BAŞLARSA ORTA DOĞU'YU DA BERABERİNDE SÜRÜKLEYEBİLİR"

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BM'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da geçtiğimiz günlerde benzer bir uyarıda bulundu ve bölgedeki şiddetin tırmanmasının İsrail-Hamas çatışmasının gidişatını bir anda kötü yönde değiştirebileceğini ve tüm Orta Doğu'yu da beraberinde sürükleyebileceğini söyledi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin kıdemli başkan yardımcısı Jon Alterman ise "Eğer işler kötüye gitmeye başlarsa, birçok yerde aynı anda ve çok hızlı bir şekilde kötüye gidebilir." uyarısında bulundu.

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BU AY İÇİNDE 16 SALDIRI OLDU, 21 ASKERİ PERSONEL YARALANDI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarının Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olduğunu da kaydediyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, bu ay içinde ABD ve müttefiklerine yönelik Irak ve Suriye içinde 16 saldırı olduğunu açıkladı. Bu saldırılarda 21 askeri personelin yaralandığı kaydediliyor.



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Beyaz Saray da Pentagon ile eş zamanlı kritik bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran 'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Ortadoğu’da bulunan ABD kuvvetlerinin hedef alınmaması konusunda uyardığı kaydedildi.

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby konuyla ilgili olarak, “Mesaj direkt olarak iletildi” dedi.

Pentagon ayrıca 900 askerlik bir kuvvetin daha bölgedeki ABD askerlerinin güvenliği için görevlendirildiğini duyurdu.