Helikopterler, dronlar, arama köpekleri ve 350 kişilik bir ekip onun peşinde! ABD'yi ayağa kaldıran adam:Robert Card

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ABD’nin Maine eyaletindeki Lewiston kentinde en az 16 kişiyi öldüren silahlı saldırgan Robert Card için başlatılan ‘insan avı’ devam ediyor.
350 KİŞİLİK BİR EKİP ARIYOR
ABD emniyet yetkilileri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve diğerler federal güvenlik güçlerinden ajanların da silahlı saldırganı arama çalışmalarına katıldığını açıkladı.
EVİNE YAPILAN BASKIN CANLI YAYINLANDI
40 yaşındaki saldırgan son olarak olay yerinde görüldü, terk edilmiş arabası akşam saatlerinde Lizbon kasabasında bulundu.
ABD yayın organı CNN saldırgan'ın evine dün gece yapılan baskını canlı olarak izleyicileri ile paylaştı.
VAHŞİ DOĞADA HAYATTA KALMAK İÇİN GEREKLİ DONANIMA SAHİP
Güvenlik güçlerini adeta alarma geçiren saldırgan ABD medyasının da bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda.
Card'ın ABD gazetelerine konuşan komşuları hem saldırganın hem de ailesinin silah ve av merakları olduğunu anlatarak evden sürekli sesler geldiğini anlattılar.
Uzmanlar da Card'ın iyi bir avcı olması nedeni ile vahşi doğada hayatta kalmak için iyi donanıma sahip olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.
Arama çalışmalarına katılan bir kaynak İngiliz Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada saldırganın görüntüsünü değiştirebileceğini bu nedenle de herkesin uyanık olması gerektiğini belirterek "Hala bu bölgede olabilir, polisle çatışmayı ya da başka bir saldırı yapmayı planlıyor olabilir. Hiçbir fikrimiz yok." dedi.
İNTİHAR NOTU İDDİASI
NBC News saldırganın olay öncesi bir intihar notu yazdığını ve 18 kişiyi öldürdüğü bowling salonu ve barda eski sevgilisini arıyor olabileceğini yazdı.