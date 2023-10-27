Helikopterler, dronlar, arama köpekleri ve 350 kişilik bir ekip onun peşinde! ABD'yi ayağa kaldıran adam:Robert Card

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ABD’nin Maine eyaletindeki Lewiston kentinde en az 16 kişiyi öldüren silahlı saldırgan Robert Card için başlatılan ‘insan avı’ devam ediyor.

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350 KİŞİLİK BİR EKİP ARIYOR

ABD emniyet yetkilileri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve diğerler federal güvenlik güçlerinden ajanların da silahlı saldırganı arama çalışmalarına katıldığını açıkladı.



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Maine eyalet polisi halkı evlerinde kalmaya devam etmeleri konusunda uyarırken, Card'ı aramak için helikopterler, dronlar ve arama köpekleriyle desteklenen 350 kişilik bir ekip oluşturulduğu öğrenildi.

EVİNE YAPILAN BASKIN CANLI YAYINLANDI

40 yaşındaki saldırgan son olarak olay yerinde görüldü, terk edilmiş arabası akşam saatlerinde Lizbon kasabasında bulundu.

ABD yayın organı CNN saldırgan'ın evine dün gece yapılan baskını canlı olarak izleyicileri ile paylaştı.



Görüntülerde Card'ın ailesine ait olduğu belirtilen evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. FBI ajanları 'Elleriniz yukarıda dışarı çıkın' çağrısında bulunurken, yapılan aramalardan bir sonuç alınamadığı öğrenildi.

VAHŞİ DOĞADA HAYATTA KALMAK İÇİN GEREKLİ DONANIMA SAHİP

Güvenlik güçlerini adeta alarma geçiren saldırgan ABD medyasının da bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda.

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Card'ın ABD gazetelerine konuşan komşuları hem saldırganın hem de ailesinin silah ve av merakları olduğunu anlatarak evden sürekli sesler geldiğini anlattılar.

Uzmanlar da Card'ın iyi bir avcı olması nedeni ile vahşi doğada hayatta kalmak için iyi donanıma sahip olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.



Arama çalışmalarına katılan bir kaynak İngiliz Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada saldırganın görüntüsünü değiştirebileceğini bu nedenle de herkesin uyanık olması gerektiğini belirterek "Hala bu bölgede olabilir, polisle çatışmayı ya da başka bir saldırı yapmayı planlıyor olabilir. Hiçbir fikrimiz yok." dedi.

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İNTİHAR NOTU İDDİASI

NBC News saldırganın olay öncesi bir intihar notu yazdığını ve 18 kişiyi öldürdüğü bowling salonu ve barda eski sevgilisini arıyor olabileceğini yazdı.



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