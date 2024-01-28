ABD'nin hatası Rusya'nın işine yaradı! Putin'in yüzü gülüyor...

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ABD'li Washington Post gazetesinin ulaştığı Kremlin belgeleri ve Rus şirket yöneticileri ile yapılan görüşmelere göre Rusya, Çin ve Küresel Güney ile derinleşen bağlarının ABD'nin hakim olduğu finans sistemine meydan okumayacağına ve Batı'nın altını oyacağına inanıyor.

ABD'NİN GAZZE HATASI RUSYA'NIN İŞİNE YARADI

Washington Post gazetesinde yer alan analize göre Rusya, Batı destekli bir Ukrayna karşı saldırısını durdurmadaki başarısının ardından Washington ve Brüksel'de Kiev'e fon sağlamaya devam etme konusunda yaşanan siyasi çıkmazlarla moral buldu.



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Moskova'ya göre ABD'nin İsrail'in Gazze işgalini desteklemesi Washington'un dünyanın pek çok yerindeki itibarını zedeledi ve peş peşe meydana gelen bu olaylar Rusya'nın küresel konumu konusundaki iyimserliğin artmasına neden oldu.

Moskovalı yetkililer Çin'le artan ticaret, İran'la askeri işbirliği, Arap dünyası ile diplomatik ilişkiler ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinden memnun.

EN ÖNEMLİ GÖREVLERDEN BİRİ: YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ YARATMAK

Avrupalı ​​bir istihbarat servisi tarafından elde edilen ve The Washington Post tarafından incelenen Rusya Güvenlik Konseyi'nin iç belgelerinden birinde "En önemli görevlerden biri yeni bir dünya düzeni yaratmaktır. ABD'nin başını çektiği Batılı ülkeler, kendi egemenliklerine dayalı bir sistemi dayatmaya çalıştılar.” ifadeleri dikkat çekiyor.

Washington Post'a göre Rusya'nın nihai hedefi, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan küresel finans sisteminin Washington'a verdiği gücü ortadan kaldırmak. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın ABD'nin küresel finans sistemindeki hakimiyetini baltalamaya çalıştığını yalanladı ve "Kremlin yeni bir ekonomik sistem inşa ediyor çünkü önceki sistemin güvenilmez, yanlış ve tehlikeli olduğu ortaya çıktı" dedi.



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Rusya'nın askeri ve ekonomik açıdan Batı'nın beklediğinden daha dirençli olması, Putin'in Mart ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde ülke içindeki duruşunu da güçlendirdi. Ülkenin üst düzey diplomatlarıyla yakın bağları olan bir Rus akademisyen Batı yaptırımlarının daha önce endişelere neden olduğunu ancak şu anda durumun değiştiğini belirterek “Durumun Rusya lehine değişeceğine dair kesin bir beklenti var.” dedi.

MÜZAKERE İDDİASINA YALANLAMA

ABD merkezli yayın organı Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Amerika'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için görüşmelere hazır olup olmadığını öğrenmek için nabız yokladığını iddia etmişti.

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Bloomberg, Rus liderin 'Kiev'in NATO'ya katılmasına karşı çıkmaktan vazgeçmeye hazır' olduğunu öne sürerken Kremlin bu iddiayı net bir dille yalanladı. Peskov söz konusu iddiayı 'kesinlikle yalan' haber diyerek reddetti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson da söz konusu gelişmeden haberdar olmadığını söyledi.ve Rusya ile müzakere konusunda kararın Ukrayna'da olduğunu vurguladı.