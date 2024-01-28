Norveç: Bireyleri ve UNRWA’yı birbirinden ayırmak gerekiyor

Norveç’in Filistin temsilciğinden yapılan açıklamada, Norveç’in UNRWA’ya yönelik desteğinin süreceği ifade edildi. Açıklamada, “Gazze'deki durum felaket boyutundadır ve UNRWA buradaki en önemli insani yardım kuruluşudur. Norveç olarak UNRWA aracılığıyla Filistin halkına verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Filistin için uluslararası desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. UNRWA personelinin 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılara karıştığına dair haberler son derece rahatsız edici ve eğer doğruysa tamamen kabul edilemezdir, Norveç UNRWA'nın konuya ilişkin soruşturmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Tam bir şeffaflık bekliyoruz. Bireylerin yapmış olabilecekleri ile UNRWA'nın neyi temsil ettiğini birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Kuruluşun Gazze, Batı Şeria ve bölgedeki on binlerce çalışanı yardımların dağıtılmasında, hayatların kurtarılmasında, temel ihtiyaç ve hakların korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır” denildi.