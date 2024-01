Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine birçok BAtılı ülke UNRWA’ya finansal yardımları durdurduklarını açıklarken BM özel raportörü Francesca Albanese UNRWA'nın finansmanını kesmenin Soykırım Sözleşmesini 'ihlal etmek' olabileceğini belirtiyor.

The day after @ICJ concluded that Israel is plausibly committing Genocide in Gaza, some states decided to defund UNRWA, collectively punishing millions of Palestinians at the most critical time, and most likely violating their obligations under the Genocide Convention. https://t.co/fl32DrDeFs