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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Aden Körfezi’nde Husilerin hedef aldığı, nafta adlı yanıcı sıvı taşıyan Marshall Adaları bandralı Marlin Luanda gemisinde çıkan yangının ABD, Fransa ve Hindistan savaş gemilerinin desteğiyle söndürüldüğünü açıkladı.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “İran destekli Husiler dün Aden Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı, Bermuda'ya ait M/V Marlin Luanda'yı bir gemi-savar balistik füze ile vurdu. Marlin Luanda ticari kullanım için yüksek derecede yanıcı bir sıvı hidrojen karışımı olan nafta yükü taşıyordu. Füze saldırısının ardından geminin bir bölümünde büyük bir yangın çıktı. USS Carney, Fransız Donanmasına ait FS Alsace fırkateyni ve Hint Donanmasına ait INS Visakhapatnam fırkateyni hızlı bir şekilde müdahale ederek sivil mürettebata kritik yangın söndürme malzemesi ve yardım sağlamıştır. Husilerin hayatlarını tehlikeye attığı çok uluslu mürettebat 22 Hintli ve 1 Bangladeşli mürettebattan oluşuyordu” denildi.
Norveç’in Filistin temsilciğinden yapılan açıklamada, Norveç’in UNRWA’ya yönelik desteğinin süreceği ifade edildi. Açıklamada, “Gazze'deki durum felaket boyutundadır ve UNRWA buradaki en önemli insani yardım kuruluşudur. Norveç olarak UNRWA aracılığıyla Filistin halkına verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Filistin için uluslararası desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. UNRWA personelinin 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılara karıştığına dair haberler son derece rahatsız edici ve eğer doğruysa tamamen kabul edilemezdir, Norveç UNRWA'nın konuya ilişkin soruşturmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Tam bir şeffaflık bekliyoruz. Bireylerin yapmış olabilecekleri ile UNRWA'nın neyi temsil ettiğini birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Kuruluşun Gazze, Batı Şeria ve bölgedeki on binlerce çalışanı yardımların dağıtılmasında, hayatların kurtarılmasında, temel ihtiyaç ve hakların korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır” denildi.
Birleşmiş Milletler’in Filistin ajansı UNRWA’nın bazı personellerinin 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılara karıştığı iddiası üzerine ABD’nin UNRWA’ya maddi desteği kesme kararına İngiltere de katılıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık, UNRWA personelinin, Birleşik Krallık Hükümetinin defalarca kınadığı menfur bir terör eylemi olan İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısına karıştığı yönündeki iddialar karşısında dehşete düşmüştür. Birleşik Krallık, söz konusu iddiaları gözden geçirirken UNRWA'nın gelecekteki finansmanını geçici olarak durdurmaktadır. Gazze'de çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara insani yardım ulaştırma kararlılığımızı sürdürüyoruz” denildi.
İlk olarak ABD’nin aldığı karara Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre ve Finlandiya’nın ardından İngiltere de katılmış oldu.
İngiliz Telegraph gazetesi, İsrail'in Hamas'ın yöneticisi Yahya Sinwar'ı bulmak için Gazze'deki yeraltı tünellerini yıktığını yazdı. Han Yunus'daki İsrailli komutanlar gazeteye yaptıkları açıklamada 'onu gördüğümüzde öldüreceğiz' derken, Telegraph Han Yunus'taki tünellerin diğer bölgelere göre daha büyük olduğunu ve Yahya Sinwar'ın yerinin hala bilinmediğini yazdı.
Wall Street Journal gazetesi ise 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından Hamas'ın Gazze'nin altındaki tünel sisteminin yüzde 80'e yakın kısmının hâlâ sağlam kalabildiğini yazdı. Gazeteye göre İsrail yönetimi, Sinwar ve Hamas'ın üst düzey isimlerinin tünelde bulunan bir komuta merkezinde olduğuna inanıyor.
Associated Press (AP) haber ajansı iki üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD'li müzakerecilerin Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması karşılığında Gazze'deki savaşın iki ay durdurulmasını sağlayacak potansiyel bir anlaşma üzerinde ilerleme kaydettiğini duyurdu.
AP, önerilen anlaşmanın savaşı tamamen sona erdirmemesine rağmen, ABD'li yetkililerin bu süre zarfında anlaşmazlığın çözümüne zemin hazırlayabileceğinin umulduğunu yazdı.
New York Times gazetesi ise anlaşmanın önümüzdeki iki hafta içinde imzalanabileceğini yazdı.
İsrail askerleri Gazze'yi yok ederken görüntülerini çekip bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyorlar. Son videolardan birinde İsrailli bir askerin Gazze'deki bir mahalle havaya uçurulurken kameralara gülümsediği görülüyor. TikTok'ta yayınlanan ve zırhlı bir araçtan çekildiği anlaşılan başka bir videoda, İsrail buldozerinin önünde beyaz bayrak bulunan bir evi yıktığı görülüyor.Al Jaazera söz konusu görüntüleri 'İsrail askerleri Filistinlilerle dalga geçiyor' başlığı ile okuyucularına duyurdu.
Beni Suhila, Khan Younis |— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) January 28, 2024
Neighborhoods blown up by Israeli soldiers pic.twitter.com/ya3GbG1z38
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine birçok BAtılı ülke UNRWA’ya finansal yardımları durdurduklarını açıklarken BM özel raportörü Francesca Albanese UNRWA'nın finansmanını kesmenin Soykırım Sözleşmesini 'ihlal etmek' olabileceğini belirtiyor.
The day after @ICJ concluded that Israel is plausibly committing Genocide in Gaza, some states decided to defund UNRWA, collectively punishing millions of Palestinians at the most critical time, and most likely violating their obligations under the Genocide Convention. https://t.co/fl32DrDeFs— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 27, 2024