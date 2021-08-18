ABD'li aşı karşıtlarından akılalmaz ısrar: Kan naklini reddediyorlar! Sebebi ise...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılanların yüzde 50'den fazlası aşılama oranlarının düşük olduğu 8 eyalette bulunuyor.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid -19 yüzünden hastaneye kaldırılanların yüzde 51'i Texas, Florida, Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi ve Nevada eyaletlerinde bulunuyor.

Alabama ve Mississippi ise yüzde 35 ile ülkedeki en düşük aşılama oranına sahip eyaletler arasında yer alıyor. Mississippi eyaletinde Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılan yaklaşık bin 500 kişiden bin 300'ünü aşı yaptırmayanlar oluşturuyor.

Öte yandan açıklanan bu kritik verilere rağmen ülkede aşı karşıtlığı da her geçen gün artıyor. İngiliz medyasında yer alan şoke edici habere göre aşı karşıtları durumu artık hayatlarını tehlikeye atacak seviyede -tabiri caizse- abartmış durumda.

Aşı karşıtı olan ve Kovid-19 aşısı yaptırmayan kişilerin hastanelerde kan nakli yaptırmak durumunda kaldıklarında aşı olmuş kişilerin kanlarının nakledilmesini reddettikleri ortaya çıktı. Birçok ailenin de sağlık sorunu yaşayan ve kan nakline ihtiyaç duyan çocukları için aşılı kişilerden alınan kanın nakledilmesini istemediği biliniyor.

Kan nakli istemeyen kişilerin bu korkularının temelinde aşılanmış kişilerin kanında mikroçipler, farklı genetik materyaller ve insan klonlamaya yarayan maddeler olduğunu düşünmeleri yatıyor. Bu kişiler kan nakli yoluyla vücutlarına çip ya da farklı DNA örnekleri gireceğine inanıyor.

Öte yandan nüfusunun büyük kısmı aşılanmış durumda olan ABD'de kan nakli merkezlerine kan bağışı yapan vatandaşların büyük bir kısmı ya Kovid-19 aşılarını tamamlamış ya da hastalığı atlatıp kanlarında antikor taşıyan kişilerden oluşuyor.

Yani aşı karşıtlarının bu itirazı artık kan bulamamalarına ve hayatlarını büyük bir tehlikeye atmalarına sebep oluyor. Zaten doktorlar da bu isteğin bir anlam ifade etmediğini çünkü kan nakli yapılacak kanların tutulduğu kan torbalarının üzerinde kanın kimden alındığı ve bu kişinin aşılı olup olmadığını bilgisinin yer almadığının altını çiziyor.

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