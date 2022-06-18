AB’den Ukrayna’ya jet adaylık önerisi

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Avrupa Birliği Komisyonu, geçtiğimiz aylarda üyelik için Brüksel’e resmen başvuran Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’a ilişkin önerilerini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan karara göre, Ukrayna ve Moldova için adaylık statüsü verilmesi, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunularak adaylık aşamasına gelmesi için bazı adımlar atmasının beklenmesi öneriliyor. AB Komisyonu’nun önerisi konusunda son sözü, 23-24 Haziran’da Brüksel’de bir araya gelecek üye ülke liderleri söyleyecek.

KOMİSYONDAN BİR İLK

Von der Leyen, üç ülkenin başvurularına ilişkin sürecin tamamen liyakat temelinde değerlendirildiğini ve her şeyin kitabına uygun olduğunu söyledi. Komisyon’un Ukrayna önerisi bazı ilkler içeriyor. Komisyon, ilk kez fiilen savaşta olan bir ülke için bu öneriyi yaptı. Dosyanın karara bağlanmasında sergilenen hız da bir ilk niteliğinde. Öneri dört ay gibi çok kısa bir sürede hazır hale getirildi. Daha önce üyelik başvurusu yapan ancak sonrasında üyelikten vazgeçen, kriter ve standartlar konusunda Ukrayna’nın çok ilerisinde olan İzlanda için bile bu süreç yedi ay almıştı. Türkiye’nin başvurusunun karara bağlanması ve adaylık statüsü alması için ise 12 yıl geçmesi gerekti.

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MÜZAKERE ANLAMINA GELMİYOR

Liderlerin olumlu karar alması halinde Komisyon’un önerisi, Ukrayna ve Moldova’nın adaylık statüsü aldıktan sonra bazı reform adımları atması gerektiği anlamına geliyor. Gürcistan ise bu statüyü alabilmek için önceden bazı adımlar atacak, bu adımların yeterli görülmesi durumunda da adaylık statüsüne sahip olacak. Adaylık statüsünün alınması, ülkelerin hemen üyelik müzakerelerine geçeceği anlamına gelmiyor. Üç ülkenin müzakere sürecine geçmesi zaman alacak. Üyeliğin ise yıllar sonra olması öngörülüyor.

OYBİRLİĞİ GEREKLİ

Komisyon’un önerisi üye ülkeler açısından bağlayıcı değil ancak genelde başkentler bu öneri doğrultusunda hareket ediyor. Von der Leyen, “Ukrayna AB perspektifini, aday ülke olmayı hak ediyor. Birçok iş yapıldı ancak yapılması gereken de çok iş var” dedi. Bu ülkenin savaştan önce AB adaylığı yolunda ilerlemeye başladığını ifade eden von der Leyen, ülkenin AB müktesebatının yaklaşık yüzde 70’ini şimdiden uyguladığını söyledi.

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ZELENSKİ MACRON’A YÜZ VERMEDİ

Trenle Kiev’e giden Fransa, Almanya ve İtalya liderleri Emmanuel Macron, Olaf Scholz ve Mario Draghi, önceki akşam yine trenle, yola çıktıkları Polonya’ya geri döndü. Tarihi ziyarete ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Macron’un fotoğrafları damga vurdu. “Ukrayna’nın toprak vermesi gerekebileceğini” söyleyerek Kiev’i kızdıran Macron, geri adım attı ve Zelenski’ye sarıldı. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın asık suratı sosyal medyada “Zelenski, Macron’a yüz vermedi” yorumlarına neden oldu. Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün ikinci kez Kiev’e gitti. Sürpriz ziyareti “Yeniden Kiev’de olmak güzel” mesajıyla duyuran Johnson, Zelenski’ye Ukrayna güçleri için askeri eğitim programı önerdiğini söyledi. Eğitim programının Ukrayna güçlerinin direnişini arttırmak için her 120 günde 10 bin Ukraynalı askerin eğitimini kapsadığı belirtildi.