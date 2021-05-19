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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

AB'den aşı açıklaması: 200 milyon barajı aşıldı!

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AB'den aşı açıklaması: 200 milyon barajı aşıldı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, sosyal medyadaki hesabından, 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

AB ülkelerinde aşılamaların hız kazandığına dikkati çeken Von der Leyen, şu ana kadar 200 milyondan fazla doz aşının uygulandığını belirtti.

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Von der Leyen, salgınla mücadelede aşıların önemine işaret ederek, "Temmuz ayına kadar AB yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için yeterli doz sağlama hedefi yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

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Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuz ayına kadar aşılamayı hedefliyor.

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