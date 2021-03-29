Koronavirüs etkisi: Aşı pasaportu kullanıma girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de aşı pasaportu uygulaması hayata geçti.

Pandemiden en çok etkilenen bölgelerin başında yer alan New York, 'aşı pasaportu' uygulamasını başlatan ilk eyalet oldu.

ABD basınında yer alan habere göre, aşı pasaportu kişilerin akıllı telefonlarına yüklenecek.

QR kod oluşturan uygulama ile aşı yaptıran kişi 'aşı pasaportu' sahibi olduğunu bu kodu taratarak kanıtlayabilecek.

Bu pasaporta sahip olan kişiler eğlence mekanlarına ve kalabalık organizasyonlara katılabilecek.

ABD'de 30 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs ülkede 560 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu.

Bu ABD'yi salgında en çok can kaybının yaşandığı ülke haline getirdi. ABD genelinde yapılan aşı sayısı ise 140 milyonu aştı.

Ülkede 91 milyondan fazla kişiye ilk doz, 50 milyon 141 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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