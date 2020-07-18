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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 18.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AB’de 1.8 trilyon Euro’luk pazarlık

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’de 1.8 trilyon Euro’luk pazarlık
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Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri, koronavirüs salgını başladığından bu yana ilk kez Brüksel’de bir araya geldiler.

Salgın nedeniyle alınan önlemler nedeniyle ‘AB’nin en hijyenik zirvesi’ halini alan iki günlük toplantının ana gündem maddesi liderlerin aylardır üzerinde anlaşamadıkları 1.8 trilyon Euro (14.1 trilyon TL) düzeyindeki yedi yıllık AB bütçesiydi. Zirve, en fazla kutlamanın yaşandığı bir toplantı olarak da öne çıktı.

YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 66’ncı yaşını zirvede kutladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız şarabı hediye ettiği Merkel’e Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinin önemli tatları arasında yer alan Sachertorte pastası getirdi. Toplantıda, Portekiz Başbakanı Antonio Costa’nın da 59’uncu yaşı kutlandı. Zirve nedeniyle nikâh tarihini öne çeken ve çarşamba günü evlenen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de liderler tarafından tebrik edildi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi, toplantı başlangıcında gündemde olmamasına rağmen Türkiye ile ilişkileri gündeme taşısalar da, diğer liderler bu konuya girmemeyi tercih etti.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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