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Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! Biden-Putin görüşmesi için tarih verildi

#Rusya#Ukrayna#ABD

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde tansiyon giderek yükselirken, Kremlin'den son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında bu akşam için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

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Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bu akşam telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirtti.

Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme Biden-Putin görüşmesi için tarih verildi


Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve yarın akşam, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, talebin öncesinde ABD'den yazılı bir müracaatın geldiğini de sözlerine ekledi.

BLINKEN: İŞGAL HER AN BAŞLAYABİLİR

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Pekin Kış Olimpiyatları sırasında bile başlayabileceğini ifade etti. Blinken, ABD'nin Rusya'nın gerginliği artırdığına dair çok sorunlu işaretler gördüğünü söyledi. CNN'in haberine göre; Blinken, "Daha önce de söylediğimiz gibi işgalin her başlayabileceği bir zamandayız. Açık olmak gerekirse buna Olimpiyatlar da dahil" dedi.

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BIDEN: PUTİN KARAR VERDİ

Öte yandan diplomatik kaynaklara göre; ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerine Rusya lideri Putin'in işgale karar verdiğini ve işgalin birkaç gün içinde başlayabileceğini söyledi.

SULLIVAN: TAHLİYE OPERASYONU YAPILMAYACAK

Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme Biden-Putin görüşmesi için tarih verildi



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, işgalin Çin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında olabileceğini belirterek, "Rusya’nın Ukrayna'yı Olimpiyatlar sırasında işgal edebileceği göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı. Sullivan ayrıca Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, ABD vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

ABD DONANMASI GEMİ GÖNDERİYOR

ABD Donanması, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.

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"HALKTA TEDİRGİNLİK YOK"

CNN Türk Haber Müdürü Fatih Sadırlı, Odessa'dan aktardığı bilgide, "Halkta bir tedirginlik yok. Herkes hayatına rutin olarak devam ediyor." sözlerine yer verdi.

RUSYA: ENFORMASYON SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı medyasında yer alan Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Rusya Federasyonu'nun güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli bir enformasyon saldırısı gerçekleşiyor. Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı" ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere ile savunma alanında temasların devam etmesi noktasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

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