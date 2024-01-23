ABD'den tansiyonu zirveye çıkaran açıklama: İran işin içinde

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Gazze'den gelen haberlerde.

İsrail saldırısı altındaki bölgede siviller İsrail'in hedefi olmaya devam ederken Suriye, Irak ve Lübnan'da patlayan bombalar bölgesel savaş korkularını artıyor.

Bölgedeki tansiyon ABD'den gelen açıklama ile daha da yükseldi.

New York Post'ta yer alan habere göre, ABD 'Iran işin içinde' diyerek Tahran'ı açık açık suçladı.

Üst düzey bir ABD Deniz Kuvvetleri yetkilisi yaptığı açıklamada, İran'ın Kızıldeniz'deki gemilere yönelik Husi saldırılarına "doğrudan müdahil" olduğunu söyledi.

ABD Donanması'nın Ortadoğu baş komutanı ve Donanmanın 5'inci Filosunun başkanı Koramiral Yardımcısı Brad Cooper yaptığı açıklamada, Tahran'ın özellikle Yemen'in Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki Husi terör saldırılarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

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Cooper, Associated Press'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'İran'ın açıkça fon sağladığını, kaynak sağladığını, tedarik ettiğini ve eğitim verdiğini söyleyeceğim. Açıkçası doğrudan işin içindeler. Bu bir sır değil.'

Cooper, Hamas'la dayanışma içinde olan Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru genişlediğini, İran destekli savaşçıların ise daha önce Basra Körfezi'nde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Cooper, 'Açıkçası, Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları açısından eylemleri, iki nesildir gördüğümüz en önemli eylemlerdir' dedi.

'Gerçek şu ki uluslararası topluluğa saldırıyorlar' diyen Cooper sözlerine şöyle devam etti;

'Geçen hafta Husilere karşı ABD liderliğindeki füze saldırılarına atıfta bulunarak, sanırım uluslararası tepkiyi görmüşsünüzdür” diye ekledi.'

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Amerikalı yetkililer, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan birliklerine yönelik düzenlenen 151 saldırıda şu ana kadar yaklaşık 70 ABD askeri personelinin yaralandığını açıklamıştı.

CENTCOM’dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'20 Ocak günü Bağdat saatiyle 18.30 sularında Batı Irak'taki İran destekli militanlar tarafından Ayn'ül Esad Hava Üssü’nü hedef alan çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldı. Füzelerin çoğu üssün hava savunma sistemleri tarafından engellenirken diğerleri üsse isabet etti. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Çok sayıda ABD personeli travmatik beyin yaralanmaları açısından değerlendirilmektedir. En az bir Iraklı hizmet mensubu yaralandı.'