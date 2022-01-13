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ABD'den sonra şimdi de Avrupa! Büyük skandal patladı...

#Europol#AB#Veri Gizliliği
ABDden sonra şimdi de Avrupa Büyük skandal patladı...

AB polis teşkilatı Europol'ün milyonlarca kişiye ait hassas bilgileri yasa dışı bir şekilde toplandığı tespit edildi.Avrupa Veri Koruma Denetçisi'nin kişisel verileri silmesi talimatı vermesine rağmen Europol direniyor ve yakın zamanda oluşacak yasal bir zemini bekliyor.

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Avrupa Veri Koruma Denetçisi, AB polis teşkilatı Europol’un suç raporlarından, hassas telefon verilerine kadar birçok içeriği depoladığı en az 4 petabayt boyutunda bir "büyük veri sandığı" olduğunu tespit etti.

MİLYONLARCA KİŞİNİN VERİSİ VAR… AVRUPA’NIN ‘SNOWDEN’ VAKASI

Veri koruma savunucuları bunun toplu gözetleme anlamına geldiğini söylüyor ve Europol’un gizli çevrimiçi casusluğunu muhbir Edward Snowden tarafından ortaya çıkarılan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Avrupa'daki muadili olmakla suçluyor.

Tutulan katrilyonlarca bayt veri arasında en az çeyrek milyon mevcut veya eski terör ve ciddi suç zanlısı ve bunların temas kurdukları çok sayıda başka kişiye ilişkin hassas veriler var.

EUROPOL’E SİLİN TALİMATI! BİR YIL SÜRE VERİLDİ

AB veri koruma gözlemcisi, Europol'e altı aydan fazla tutulan verileri silmesini emretti ve neyin yasal olarak tutulabileceğini belirlemesi için bir yıl süre verdi.

Karar güvenlik ve mahremiyet arasındaki ödünleşimler konusunda Avrupa'nın karar vericileri arasındaki derin siyasi bölünmeleri ortaya koyuyor. Bu yüzleşmenin nihai sonucunun, Avrupa'da ve ötesinde mahremiyetin geleceği üzerinde etkileri olacak.

ABDden sonra şimdi de Avrupa Büyük skandal patladı...

Lahey'deki Europol binası

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İÇERİĞİN TAM OLARAK NEYDEN OLUŞTUĞU BİLİNMİYOR

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Europol'ü savundu ve “Kolluk kuvvetlerinin kendilerine yasal olarak iletilen verileri analiz etmek için araçlara, kaynaklara ve zamana ihtiyacı var. Avrupa'da Europol, ulusal polis yetkililerini bu zorlu görevle destekleyen platformdur," açıklamasında bulundu.

AB'deki ulusal polis kuvvetleri için bir koordinasyon organı olarak kurulan ve merkezi Lahey'de bulunan Europol, teoride ne tür kişisel verileri ne kadar süreyle saklayabileceği konusunda sıkı düzenlemelere tabidir. Ancak, Avrupa Veri Koruma Denetçisi’nin bulgularına göre Europol'ü verileri işlemek için kullandığı gelişigüzel yöntemlerden ötürü içeriğinin tam olarak neyden oluştuğu bilinmiyor.

ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞTILAR

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Europol'ün hassas verileri ele almasıyla ilgili endişeler ilk 2019'da gündeme geldi. Europol, gözlemcinin endişelerine ikna edici bir şekilde cevap veremeyince, Avrupa Veri Koruma Denetçisi Eylül 2020'de polis teşkilatını alenen uyardı.

Europol'ün zamana oynamaya çalıştığı görülüyor. Polis teşkilatı, altı yıldır yasal bir dayanağı olmaksızın yaptıklarına geriye dönük bir koruma sağlamak için çıkarılacak yeni AB mevzuatını bekliyor. 

ABDden sonra şimdi de Avrupa Büyük skandal patladı...

Europol'ün patronu Catherine de Bolle

KOLLUK KUVVETLERİNİN MAHREMİYETTEN ÖNCE GELMESİNİ İSTİYORLAR

Veri depolama konusunda Avrupa Veri Koruma Denetçisi’yle Europol'ün mücadelesi, gizlilik hakları üzerindeki güvenlik endişelerine karşı teknolojik çözümlerin desteklendiğinin en son kanıtı gibi görünüyor. Europol'ün sorumlusu kolluk kuvvetlerinin akıllı telefonlardan kanıt elde etme ihtiyaçlarının mahremiyetle ilgili hususlardan önde gelmesi gerektiğini savunan bir makale yazmıştı. Makale, ajansın tüm şifreleme hizmetlerinin anahtarları üzerinde yasal hak sahibi olması gerektiğini savunuyordu.

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GÖÇMENLERİ TOPLU ŞEKİLDE TARAMADAN GEÇİRİYORLAR

Europol, 2016 yılından bu yana, İtalya ve Yunanistan'daki mülteci kamplarında, sözde yabancı savaşçıları ve teröristleri arayan, on binlerce sığınmacıdan gelen verileri toplayan bir toplu tarama programı yürütüyor.

Söz konusu tarama ile göçmenlerin kişisel verileri, suç veya terörle herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bir suç veri tabanında saklanıyor olabilir. Europol herhangi bir operasyonel detay açıklamayı reddediyor.

YAPAY ZEKA İZNİ REDDEDİLMESİNE RAĞMEN DEVAM ETTİ

2020 baharında Europol kendi yapay zeka programını üretmek için AB veri gözlemcilerine başvurdu. Veri denetçisinin talebi reddedip Europol'ü halka açık bir şekilde uyarmasından sonra Europol’ün Avrupa Veri Koruma Denetçisi’ni devre dışı bırakıp ne olursa olsun projesine devam etmeye karar verdiği Ocak 2021 tarihli bir mektupla doğrulandı.

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