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Satürn'ün uydusu Mimas için yeni iddia: Gizli okyanuslara ev sahipliği yapıyor

#NASA#Uzay#Bilim
Satürnün uydusu Mimas için yeni iddia: Gizli okyanuslara ev sahipliği yapıyor

32 kilometrelik bir buz tabakası ile kaplı olan Satürn'ün uydusu Mimas için ezber bozan bir iddia geldi. Bilim insanları Mimas'ın buzullarının altında gizli bir okyanus bulunabileceği sonucuna ulaştı.

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Bilim dünyasının uzayda yaşam arayışı son sürat sürüyor. Uzmanlar yaşanabilir bir gezegen bulmak için suyun izini sürüyor.

Bu kapsamda NASA en yüksek bütçeye sahip uzay ajansı sıfatı ile pek çok misyon yürütüyor. Ancak ajans hala istediği sonuca ulaşabilmiş değil.

Colorado'daki Güneybatı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan simülasyonlar ise oldukça ilginç sonuçlara ulaştı.

Yaklaşık 400 kilometre çapındaki Satürn'ün uydusu Mimas'ı mercek altına alan ekip 32 kilometrelik bir buz tabakası ile kaplı olan uydunun gizli bir okyanusa sahip olabileceği sonucuna ulaştı.

Ekip Satürn'ün çekiminin zamanla uydunun içini ısıtılabileceği ve bu durumun buz tabakasının altında suyun oluşmasına neden olabileceğini iddia etti.

Matematiksel hesaplamalara dayanan araştırma ile ilgili New Scientist'e konuşan çalışmanın baş yazarı Alyssa Rhoden iu ifadeleri kullandı;

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'En makul varsayımları kullanarak, Mimas'ın okyanus ve buz kabuğu kalınlıklarına sahip olacağını bulduk. Bu, onu 'gizli dünya' kategorisine sokar.'

Satürnün uydusu Mimas için yeni iddia: Gizli okyanuslara ev sahipliği yapıyor

NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından 2014 yılında yapılan gözlemler sonucu benzer bir iddia ortaya atılmış ancak kanıtlanamamıştı.

CASSINI 25 YILDA NE KEŞFETTİ?

Cassini 1997'de Cape Canaveral, Florida'dan fırlatıldı. 2000 yılında Jupiter'e ulaştı ve burada incelemelerde bulundu.

2004 yılında Satürn'e ulaşan uzay aracı yaklaşık bir yıl boyunca gezegeni kasıp kavuran dev bir fırtına keşfetti.

Cassini 13 Aralık 2004'te Satürn'ün uyduları Titan ve Dione'den ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve orada etan ve metandan yapılmış ürkütücü hidrokarbon gölleri keşfetti.

Aralık 2011'de Cassini, Satürn'ün uydusu Enceladus'un en yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etti.

Mart 2013'te uzay aracı Satürn'ün uydusu Rhea'nın son uçuşunu yaptı ve iç yapısını ve yerçekimini ölçtü.

Cassini bu yılın Nisan ayında, Titan'a en yakın uçuşunu tamamladı.

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