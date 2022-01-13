Son dakika: Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek: ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar!

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ABD geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus bankalarına ciddi yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. ABD ayrıca söz konusu bir işgal halinde Kiev'e 500 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı yapılacağını da duyurmuştu.

KREMLİN UYARDI: ÇİZGİYİ AŞMAK OLUR



Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kişisel olarak hedef alan yaptırımlarının 'çizgiyi aşmak' olacağı belirtildi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin tamamen kapabileceği uyarısı yapıldı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Bir devlet başkanına yaptırım uygulamak, sınırı aşmak ve bağları koparmakla kıyaslanabilir" dedi.



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UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ HER ZAMANKİNDEN GERGİN

Avrupa ve ABD'nin Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimi düşürmek için yaptığı tüm diplomatik adımlar akıntıya kürek çekmekten ileri gitmedi. İlk olarak Cenevre'de yapılan ABD-Rusya görüşmesi ve peşinden dün Brüksel'de gerçekleştirilen Rusya-Avrupa zirvesi büyük bir hayal kırıklığı yaratırken temaslarda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

EN GERGİN TOPLANTI! BEKLENTİLER SIFIRA İNDİ

Tüm bu gerilim ortasında bugün Viyana'da gerçekleştirilecek AGIT toplantısı şimdiye kadarki temaslar içinde tansiyonun en yüksek olacağı zirveye benziyor.

Moskova ve Washington, bu hafta Cenevre ve Brüksel'de yapılan gergin görüşmelerde Avrupa güvenliği konusundaki "temel" farklılıkların altını çoktan çizdiler. ABD, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Perşembe günkü Viyana'daki toplantısında herhangi bir ilerleme beklenmediğini kabul etti.

ABD'nin AGİT büyükelçisi Michael Carpenter, "Bu hafta somut bir sonuç olacağını düşünmüyorum. Ana hedefimiz prensipte bir diyalog kurmak" dedi.

RUSYA: BATI'YA GÜVENMİYORUZ, AGİT SONRASI KARARIMIZI VERECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov dün yaptığı açıklamada, 'Batı'ya güvenmiyoruz. Ukrayna, asla ama asla NATO üyesi olmamalı. Bunun bizim için kesinlikle zorunlu." diyerek güvenlik garantisi istediklerinin altını çizdi ve Rusya'nın kararını AGİT toplantısı sonrası vereceğini duyurdu.

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NATO'DAN SERT AÇIKLAMA: TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Dün Brüksel'de gerçekleştirilen zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg diyalog çağrısı yaparken sert mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Diyaloğa açık olmalarının taviz anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, 'Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, gerilimi düşürmesi gerekenler de onlar. Eğer Rusya Ukrayna'ya saldırırsa bunun bedeli ağır olur' dedi.