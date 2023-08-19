ABD'den skandal karar! Yine aynı isim sahnede: Koro halinde Türk tarafını suçladılar...

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Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgede Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile köyüne yol genişletme çalışması yapan Türk işçilere, BM askerlerinin müdahale etmesi bölgede tansiyonu yükseltti.

BM askerleri Rumların kışkırtmasıyla KKTC topraklarına girip dikenli tel çekmeye çalışınca karşılarında Türk özel harekâtını buldular.



Olay sonrası Birleşmiş Milletler, ABD ve Yunanistan Koro halinde Türk tarafını suçlarken Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez yine sahneye çıktı.

Kıbrıs Türklerinin Pile'de BM barış güçlerine saldırdığını öne süren Menendez, 'izinsiz' olduğunu iddia ettiği yol çalışmasının 'derhal' durdurulması gerektiğini söyledi.



Yunan basını da Menendez'in açıklamalarını ön plana çıkararak Türk tarafına yöneltilen 'haksız' suçlamalara katıldı.



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Tüm bu gerginliğin ortasında ABD Dışişleri Bakanlığı dün yazılı bir açıklama yaparak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada uluslararası silah ticareti düzenlemesinin kongrede onaylandığı belirtildi ve 1 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olacağı vurgulandı.



KKTC'DEN SERT TEPKİ: KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

ABD'nin kararına ilk tepki KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Yönetimi’nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının bir çok ülkeyle askeri işbirliğini arttırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi’nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur." ifadeleri yer aldı.



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"KIŞKIRTICI ADIMLARI DESTEKLEMEKTEN KAÇININ"

Açıklamanın devamında ABD savaş gemilerinin çeşitli sebeplerle GKRY limanlarına yaptıkları ziyaretlerin, KKTC tarafından endişeyle karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"17 Ağustos 2023 tarihinde ABD 6. Filosu’na bağlı USS Ramage isimli, Arleigh Burke tipi güdümlü roket destroyerinin, GKRY’nin Limasol limanına bir “olağan liman ziyareti” gerçekleştirmiş olması da endişe vericidir.

ABD savaş gemilerinin sözde “liman ziyaretleri”nin süreklilik kazanması, adada huzur ve istikrarın muhafazası bakımından kaygı verici olduğu gibi, GKRY’nin bölgedeki askeri tahriklerini teşvik eder niteliktedir.

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ABD’nin her vesileyle Rum tarafı ile “ortaklık ve işbirliği” kisvesi altında, savunma alanında hız kazanan kışkırtıcı adımlarını desteklemekten kaçınmaya ve ada ile bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye bir kez daha davet ediyoruz."