ABD'de tüp bebek skandalı! Korkunç gerçeği 37 yıl sonra öğrendi

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 75 yaşındaki Bianca Voss adlı kadın ancak filmlerde görülecek türden bir hikâyenin kahramanı olduğunu yıllar sonra öğrendi. The Washington Post gazetesine konu olan haber tüp bebek teknolojisinin yeni kullanılmaya başladığı yıllarda yaşandı ve ancak 37 yıl sonra ortaya çıkarak gündeme gelmiş oldu...

Bianca Voss, 1983 yılında, 38 yaşındayken tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. O yıllarda yeni uygulanmaya başlayan tüp bebek uygulaması için Kadın Doğum Uzmanı Doktor Martin Greenberg'e başvurduğunda başına geleceklerden habersizdi. Bianca Voss doktoruna güvenerek tüp bebek uygulaması için sperm donörü kullanılmasına izin verdi. Hatta bunun için doktora fazladan 100 dolar ücret ödemeyi de kabul etti. Voss, kızı Roberta doğduğunda çok mutlu olmuştu. Gerçek ise bu doğumdan tam 37 yıl sonra ortaya çıkarak aileyi şoke etti. Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Roberta yıllar sonra kendisine hediye olarak gelen bir DNA test kitini kullanmaya karar verdi. Elde ettiği bilgileri soyağacı hizmeti veren bir internet sitesine yükledi. Ancak sonuç karşısında şok oldu. Roberta'nın babasının, doğumunu yaptıran ve şu anda 81 yaşında olan Doktor Martin Greenberg olduğu ortaya çıktı.

‘TIBBİ TECAVÜZ’

Doktorun tüp bebek uygulamasında Voss’tan izin almadan kendi spermlerini kullandığı ve Roberta’nın biyolojik babası olduğu anlaşıldı. Literatürde ‘tıbbi tecavüz’ olarak geçen bu durum yasal olarak suç teşkil ediyor.

Voss ve kızı Roberta durumu öğrenince, doktora 75 bin dolarlık tazminat davası açtı. 75 yaşında olan Voss, aynı zamanda doktordan sağlık durumuna, kronik hastalığı olup olmadığına dair bilgileri de paylaşmasını istiyor.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Greenberg'in başka hastalarında da kendi spermini kullanıp kullanmadığı araştırılacak.

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