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ABD’de tarihindeki dördüncü en sıcak yılı olan 2021’in maliyeti 145 milyar dolar oldu

#ABD#Sıcaklık Rekoru#Maliyet
ABD’de tarihindeki dördüncü en sıcak yılı olan 2021’in maliyeti 145 milyar dolar oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü yayınladığı yıllık iklim olayları raporunda, 2021 yılının ülkenin tarihindeki dördüncü en sıcak yıl olduğunu açıkladı. Yetkililer, 2021 yılında yaşanan iklim felaketlerinin yaklaşık 688 kişiyi öldürdüğü ve toplamda 145 milyar dolarlık hasara neden olduğunu belirtti.

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü 2021 yılına dair hazırladığı iklim olayları raporunda, ülkenin yaşadığı 20 ayrı aşırı iklim olaylarına yer verdi. 2021 yılı, 127 yıllık iklim kayıtları içinde en sıcak dördüncü yıl olurken aşırı iklim olaylarına bağlı yaşanan felaketler sebebiyle ekonomik açıdan en yıkıcı ikinci yıl oldu. 

TEXAS’DAKİ AŞIRI SOĞUKLAR

ABD’nin 2021 yılı içinde yaşadığı 20 ayrı iklim felaketi arasında, Texas eyaletindeki mevsim normallerinin üzerinde yaşanan kış fırtınası ve  sonucunda elektrik altyapısının çökmesiyle yaşanan bir dizi ekonomik felaket yer aldı. Ülkenin California eyaleti dahil kuzeybatı kesiminde, olağandışı ısı kubbesinin oluşmasıyla başlayan ve uzun süre söndürülemeyen orman yangınları aşırı iklim olayları arasında olduğu belirtildi. 

ABD’de tarihindeki dördüncü en sıcak yılı olan 2021’in maliyeti 145 milyar dolar oldu

KENTUCKY’DE BİR FIRTINADA OLUŞAN 68 HORTUM

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Elsa, Fred, Ida ve Nicholas olarak adlandırılan 4 tropik siklon ve Kentucky eyaleti merkezinde yaşanan 68 hortum 2021 yılında yaşanan aşırı iklim olayları arasında yer aldı. Kentucky eyaletinde kısa bir süre içinde meydana gelen hortumlar 90’dan fazla cana mal oldu.   

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#ABD#Sıcaklık Rekoru#Maliyet

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