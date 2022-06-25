ABD'de kadınlar arasında büyük panik! 'Bu uygulamaları telefonunuzdan silin'

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülkede 50 yıldır yürürlükte olan ve kadınlara Kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe V. Wade" kararını bozması ABD'li kadınlar arasında paniğe neden oldu.

Karar isteyen eyaletin kendi sınırları içerisinde kürtajı yasadışı hale getirebileceği anlamına geliyor. Nitekim Missouri, Dakota ve Indiana gibi Cumhuriyetçi eyaletler, kısa süre içinde kürtajı yasadışı kılacaklarını açıkladı.



Karar sonrası bir çok eyalette protestolar düzenlenirken kadınlar arasında yeni bir endişe dikkatleri çekti.

ABD'Lİ KADINLARI TEDİRGİN EDEN UYGULAMALAR

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların çoğu adet (Regl) periyodlarını takip eden uygulamalar kullanıyor. Bu uygulamalar adet sürecinin başlangıcının tahmini, yumurtlama döngülerinin takibi ve hamilelik planlamasının yapılmasına yardımcı oluyor.

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Ancak ilk bakışta çok masum görünen bu uygulamaların sicili o kadar da temiz değil. Daha önce söz konusu uygulamaların milyonlarca kadının kişisel verilerini reklam amacı ile Facebook ve Google gibi şirketlere aktardığı iddia edilmişti.

"VERİLERİN PAYLAŞILMASI İMKANSIZ DEĞİL"

ABD'de alınan kürtaj kararı ile gizlilik endişesi artık kadınlar için çok daha önemli bir hale geldi. Kadınlar periyod izleme uygulamalarının kendilerine ait mahrem bilgileri kolluk kuvvetleri ile paylaşmalarından korkuyor. Bugün sosyal medyada birçok kadın uygulamaları telefonlarından sildiklerini açıkladı ve diğer kadınlara da kullanmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.



Sosyal medya kullanıcıları kadınlara periyod takibi yapan uygulamaları kullanmamalarını tavsiye etti

Periyod izleme uygulamaları ile ilgili 2020 yılında araştırma yapan Eva Blum-Dumontet, Insider'a yaptığı açıklamada kullanıcıların bu uygulamaların getirdiği risklerin farkında olması gerektiğini vurguladı ve "Bu verilerin paylaşılması pek olası değil, ancak imkansız da değil" dedi.



Yani şirketler mahkeme kararı söz konusu olduğunda bir kullanıcının kürtaj olduğunu gösteren gizli verileri kolluk kuvvetleri ile paylaşabilir.

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ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadınlar arasında yükselen sesler sonrası bazı şirketler açıklama yaptı .Google Play Store'dan 50 milyondan fazla indirilen Flo, "Flo, sağlık verilerini hiçbir üçüncü şahısla paylaşmaz" açıklamasında bulundu.

10 milyondan fazla kez indirilen Berlin merkezli Clue ise "Kullanıcılarımızın uygulamada paylaştığı kişisel sağlık verilerini asla paylaşmıyoruz." diyerek kullanıcılarına gizlilik garantisi verdi.



Eva Blum-Dumontet şirketlerden gelen açıklamaların cesaret verici olduğunu söyledi ancak bu konuda daha somut adımların atılması gerekiyor.



Dönem izleme uygulamalarının karşılaştığı kullanıcı güvensizliğinin temelinde depolama sorunu yatıyor. Uzmanlar bu sorunun verilerin ortak bir alana depolanması yerine kişinin telefonuna işlenerek çözülebileceğine inanıyor. Bu sayede telefonu kullanan kişi dışında hiç kimse bu gizli verilere ulaşamayacak.