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Kiralık katile cinayet işlettiği iddia edilmişti! ABD'deki Türk doktora 25 milyon dolar tazminat davası

#Serhat Gümrükçü#Kiralık Katil#Tazminat Davası
Kiralık katile cinayet işlettiği iddia edilmişti ABDdeki Türk doktora 25 milyon dolar tazminat davası

Kiralık katil tutarak cinayet işlettiği iddiasıyla ABD’de tutuklanan Türk doktor Serhat Gümrükçü’ye, kurbanın dul eşi 25 milyon dolar tazminat davası açtı.

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ABD’de kurduğu ‘Enochian BioSiences’ isimli şirket ile koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, Gregory Davis isimli kişinin evinden kaçırılarak öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla geçen ay Los Angeles’ta tutuklanmıştı. Vermont eyaletinde mahkemeye sunulan yeni dava dilekçesine göre, Gregory Davis’in dul eşi Melissa Davis, Gümrükçü’ye ait 25 milyon dolar değerindeki ‘Enochian BioSciences’ hissesine el koyulmasını talep etti.

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KATİLE BITCOIN DE VERMİŞ

İddianamede, Türk doktorun tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen Gregory Davis’in, Serhat Gümrükçü ve Türkiye’ye döndüğü belirtilen kardeşi Murat Gümrükçü ile ticari faaliyette bulunduğu, dolandırıldığı iddiasıyla Gümrükçü kardeşleri polise ihbar edeceğini eşine söylediği kaydedildi. Halen cezaevinde bulunan ve kefalet başvurusu reddedilen Serhat Gümrükçü, Davis’in ölümüyle ilgisi olmadığını savunurken, polis kiralık katili cinayetten hemen sonra yakalamıştı. Polis kayıtlarına göre, kiralık katilin bulunmasına Gümrükçü’nün arkadaşı Berk Eratay aracılık etti. Katile ödeme, 110 bin dolar nakit ve bir miktar Bitcoin ile yapıldı. İddianameye göre, Gümrükçü, yardımları karşılığında Eratay’a şirketinden hisse verdi.

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CİNAYET NASIL İŞLENMİŞTİ

6 Ocak 2018 gecesi kiralık katil Jerry Banks, Davis çiftinin Vermont’taki evlerine giderek kendisini polis olarak tanıttı. Hakkında gözaltı emri olduğunu ileri sürerek Gregory Davis’i bir araca bindirdi. Talihsiz adam ertesi gün yol kenarında kelepçeli, başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu. FBI, olayı aydınlatmak için yaklaşık dört yıldır iz sürüyordu.

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