ABD’de gündem UFO’lar

18 Mayıs’ta James Corden’ın sunduğu The Late Late Show’a katılan eski Başkan Barack Obama, önce şakayla karışık, göreve geldiğinde gizli uzaylı dosyalarını talep ettiğini ve böyle bir şeyin olmadığı yanıtını aldığını anlattı. Ardından, “Burada ciddiyim, göklerde dolaşan ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz bazı nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var” dedi. Obama, bu cisimlerin nasıl hareket ettiklerini açıklayamadıklarını da ifade etti. Bu yayından 2 gün önce, Amerikanın en eski haber şovlarından 60 Minutes’e konuk olan Luis Elizondo, Pentagon’un tanımlanamayan hava araçlarının karıştığı olayları araştırmak üzere bir birim kurduğunu ve kendisinin 2010’da buranın başına getirildiğini anlattı. Peki bir zamanlar dalga geçilen UFO’lar nasıl Washington’da ulusal güvenlik meselesi haline geldi ve 1 Haziran tarihi neden önemli?



Tanımlanamayan hava olaylarının ulusal güvenliğe etkilerini saptamak üzere Pentagon çatısı altında Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı ya da kısaca AATIP kuruldu. Mühendisler ve istihbarat uzmanlarından oluşan ekip 2008’den beri UFO görüntülerini analiz ediyor.

Son dönemde çok sayıda savaş pilotu, uçuşları sırasında sıra dışı objelerle karşılaştıklarına dair açıklamalar yaptı ve o anların videolarını paylaştı. Pentagon yetkilileri, görülen şeyin ne olduğunu açıklayamasa da, videoların gerçekliğini onayladı.

1 HAZİRAN’DA AÇIKLAMA OLACAK MI

UFO’lar üzerindeki sır perdesini kaldırmak üzere en somut girişim ise çok sıradışı bir zamanda Kongre’den geldi. Başkan Donald Trump’ın görevdeki son ayında 2.3 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketini geçiren Kongre üyeleri, metne, Pentagon ve istihbarat servislerini 180 gün içinde UFO’lar hakkında bildiklerini açıklamaya zorlayan bir madde eklediler.

Söz konusu sunumun 1 Haziran’da yapılması ve en azından bir kısmının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Koronavirüs paketinde yer alan düzenlemeye göre istihbarat ve Pentagon’un hazırlayacağı rapor, UFO’lar hakkında donanma, FBI ve AATIP tarafından toplanan bilgi ve detaylı analizleri içermek zorunda.

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