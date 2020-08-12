MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
GeriDünya ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir okul bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşmış olma ihtimaline karşın 800 çocuğun karantinaya alındığı bildirildi.

Georgia'nın Cherokee İlçe Okul Bölgesi tarafından güncellenen verilere göre, 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi Covid-19 tehlikesine karşı karantina altında tutuluyor.

Geçen hafta itibarıyla okul içinde eğitime başlanan bölgede, 42 binden fazla öğrencinin bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının ani artış göstermesi sonucu eyaletin diğer okul bölgelerinde yüz yüze eğitimin iptal edildiği belirtildi.

ABD'DE OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNÜLMESİ TARTIŞMALARI

ABD'nin güney ve batı eyaletlerinde Covid-19 vakalarında artış devam ederken, marttan beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı da ülke gündeminde tartışılıyor. Beyaz Saray okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklardaki vaka ve ölümlerin azlığı nedeniyle okulların açılıp ailelerin de işlerine dönmesi gerektiğini savunurken, Demokratlar bu durumun birçok kişinin hayatını riske atabileceğini belirtiyor.

FLORİDA'DA COVİD-19 ÖLÜMLERİNDE YENİ REKOR

Öte yandan, Florida eyaletinde Kovid-19 ölümlerinde yeni bir rekora ulaşıldığı açıklandı.

Florida Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, bugün Covid-19'dan 276 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 800 kişinin ise test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Şu ana kadar toplam 8 bin 685 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği eyalette, koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm vakaları 31 Temmuz'da 257 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle