ABD ‘yeşil ışık’ yaktı İsrail baskın düzenledi... Şifa’da dehşet

Haberin Devamı

İsrail ordusu, ABD’nin Gazze’deki El Şifa Hastanesi’nin altında Hamas’a ait tüneller bulunduğu yönünde bilgi sahibi olduğunu açıklamasından saatler sonra, önceki gün hastaneye baskın düzenledi. Ordu, Hamas’ın komuta merkezi olarak kullandığı ve rehineleri tuttuğunu iddia ettiği hastanede “hassas ve hedefli bir operasyon” başlatıldığını duyurdu.

‘HASTALAR KORKU İÇİNDE’

Gazze Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail tanklarının tıbbi tesisin içinde yoğun bakım ünitelerine, acil servis ve cerrahi bölümlere girdiğini açıkladı. Zakut, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu hastaların dehşet içinde olduğunu belirterek “Çocuklar çığlık atıyor. Hastalar için dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz” diye konuştu. 22’si solunum cihazına bağlı 650 yaralı ve 36 prematüre bebeğin güvenli bir şekilde Mısır’daki hastanelere tahliye edilmesini talep eden Zakut, bölgede acilen sahra hastaneleri kurulması gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

‘ULUSLARARASI TOPLUM NEREDE’

Hastane doktorlarından Ahmed El Mohallalati, siviller, hastalar ve personel için durumun “korkunç” olduğunu belirterek “Artık hepimiz binanın içindeyiz. Pencereden dışarıda ne olduğuna bile bakamıyoruz. Yiyecek, içecek bir şey alamıyoruz, hastalarımıza hiçbir şey ulaştıramıyoruz, binalar arasında bile hareket edemiyoruz. Tüm dünya bu suça tanık oluyor. Uluslararası toplum nerede” ifadeleriyle yaşananlara isyan etti.

ARAPÇA ‘ELLER HAVAYA’ ANONSU

Görgü tanıkları, 100’den fazla askerin hastanenin acil servisine girdiğini ve bodrum katlarında arama yaptığını söyledi. Hastanede bulunan Halid adlı bir gazetecinin İngiliz BBC’ye aktardığına göre, İsrail güçleri sağlık görevlileri ve Arapça konuşan askerlerin eşliğinde odadan odaya girerek çalışanlar, hastalar ve hasta yakınlarını sorgulamaya başladı. Hastane hoparlörlerinden Arapça “eller havaya” anonsu yapan ordu, 16 yaş ve üzeri tüm erkeklere teslim olma çağrısında bulundu. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan acil servis çalışanı Ömer Zakut, askerlerin hastanedeki bazı sivil erkekleri “çıplak ve gözleri bağlı şekilde gözaltına alarak dışarı çıkardığını” söyledi.

Haberin Devamı

‘DELİLLERİ ELE GEÇİRDİK’

İsrail medyasına konuşan ordu yetkilileri, devam eden operasyonda Hamas’ın burayı askeri tesis olarak kullandığına dair ‘somut deliller’ elde ettiklerini ve bunları yayınlayacaklarını öne sürdü. Ancak saatler sonra ne rehinelerin ne de Hamas üyelerinin hastanede olduğuna dair bir kanıt sunuldu. İsrail askerlerinin dün gece hastane içerisinden ayrılarak yine çevresine konuşlandıkları bildirildi. İsrail ordu radyosu da, ‘henüz herhangi bir rehine ya da Hamas militanına rastlanmadığını’ bildirdi. Ordu, ayrı bir açıklamada operasyon sırasında hastaneye kuvöz, bebek maması ve tıbbi malzeme teslim ettiğini de duyurdu. Bu arada, İsrail medyasında yer alan haberlerde, Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın 50 rehinenin serbest bırakılması karşılığında Gazze’de 3 gün ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması teklifinireddettiği iddia edildi.

Haberin Devamı

ABD O AÇIKLAMALARLA OPERASYONA OLUR VERDİ

İsrail ordusunun günlerdir kuşatma altında tuttuğu El Şifa’ya baskını, Beyaz Saray’ın “Hamas hastaneyi komuta merkezi olarak kullanıyor” açıklamasından saatler sonra gerçekleşti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, önceki gün yaptığı açıklamada Amerikan istihbarat kaynaklarının İsrail’in iddialarını destekleyecek sonuçlara ulaştığını, Hamas ve İslami Cihad’ın “Gazze’deki El Şifa’da komuta ve kontrol merkezi” işlettiğini söyledi. Benzer bir açıklama Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh’den de geldi.

KIRBY: BİZ ONAY VERMEDİK

Haberin Devamı

Hamas, bu açıklamalarla ABD’nin İsrail’e hastaneye baskın yapması için “yeşil ışık” yaktığını savundu. Yapılan açıklamada Şifa’da olup bitenlerden İsrail ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden’ın da tamamen sorumlu olduğu kaydedildi. Öte yandan, baskından önce konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise “hastaların tahliyesi için insani yardım kuruluşları ve üçüncü taraflarla görüşme halinde olduklarını” söylemişti.

Öte yandan dün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’den, “(İsrail’in) Hastane çevresindeki askeri operasyonlarına onay vermedik” şeklinde açıklama geldi.

Haberin Devamı

ABBAS: FİLİSTİN BİZİM TEK VATANIMIZDIR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Filistin’in bağımsızlık ilanının 35’inci yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada İsrail’in Hamas’a karşı yürüttüğü savaşın “Filistinlilerin varlığına karşı” olduğunu söyledi. Abbas, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yaptığı konuşmada, “Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki halkımıza karşı barbarca bir saldırı ve açık bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu savaş Filistinlilerin varlığına, Filistin ulusal kimliğine, toprakların kimliğine ve sakinlerinin kimliğine karşı bir savaştır” dedi. Mahmud Abbas, “Filistin bizim tek vatanımızdır ve başka bir alternatifi kabul etmeyeceğiz. Topraklarımızı terk etmesi gereken işgaldir, sadece ve sadece işgaldir” dedi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkanı Yaser Arafat, 15 Kasım 1988 günü Filistin Devleti’nin kuruluşunu ilan etmişti.

TÜRKİYE’DEN KUTLAMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti’nin ilanının 35’inci yıl dönümü için X hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımlayarak “Filistin Devleti’nin ilanının 35’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında, barış ve güven içerisinde yaşayacağı günler gelene kadar Filistin’in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

BLOOMBERG İDDİA ETTİ PENTAGON İSRAİL’E SİLAH SEVKIYATINI ARTTIRDI

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, ABD’nin İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatını ‘sessizce’ artırdığını yazdı. Bloomberg, ulaştığı Pentagon belgelerine dayandırdığı haberde, bu silah ve mühimmatların ABD ve Avrupa’daki stoklardan temin edildiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı’nın dahili bir listesine atıfta bulunularak “Pentagon, Apache helikopter filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm’lik mermiler, gece görüş cihazları, sığınak avcısı mühimmatlar ve yeni ordu araçlarını içeren talepleri yerine getirerek İsrail’e askeri yardımı sessizce artırdı” ifadesi kullanıldı. Biden yönetimi yetkililerinin, İsrail’i Gazze Şeridi’nde sivil kayıplardan kaçınması konusunda daha fazla uyarmaya başlamasına rağmen sevkiyatın devam ettiğine de dikkat çekildi. Haberde, “Örneğin Ekim sonu itibarıyla 36 bin mermilik 30 mm top mühimmatının tamamı, talep edilen M141 sığınak avcısı mühimmatından bin 800 adet ve en az 3 bin 500 gece görüş cihazı teslim edildi” ifadesine yer verildi.

‘BEBEKLER ÖLDÜRÜLMESİN’ DEDİ NETANYAHU’YU KIZDIRDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun “Gazze’de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli” açıklamasına “Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil Hamas’tır” diyerek tepki gösterdi. Netanyahu X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail, Gazze’de sivillere insani koridorlar ve güvenli bölgeler sağlıyor, Hamas onların bölgeden ayrılmalarını silah zoruyla engelliyor. Sivillerin arkasına saklanarak sivilleri hedef alan çifte savaş suçundan sorumlu tutulması gereken İsrail değil Hamas’tır” ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca “Medeniyet güçleri Hamas barbarlığını yenmek için İsrail’e destek vermelidir” dedi. Trudeau, önceki gün İsrail’e “bebekleri öldürmeyi” durdurması çağrısında bulunmuştu. Trudeau, “İsrail hükümetini azami itidal göstermeye çağırıyorum. Dünya kadınların, çocukların, bebeklerin öldürülmesine tanık oluyor. Bunun sona ermesi gerekiyor” demişti.

İSRAİLLİLERE HER GÜN 1.700 SİLAH VERİLİYOR

İsrail’de 7 Ekim’de İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana bireysel silahlanmada adeta patlama yaşanıyor. İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsrail-Hamas savaşından bu yana İsraillilere her gün ortalama 1.700 silah ruhsatının verildiğini duyurdu. Bakanlık bu sayının önceki yıllara göre keskin bir artış olduğunu belirtti. 7 Ekim’den bu yana 236 bin silah ruhsatı başvurusu aldıklarını açıklayan bakanlık, bir aydan biraz uzun bir sürede yapılan başvuru sayısının 20 yıllık rutin başvuru sayısından çok daha fazla olduğunu vurguladı. Paylaşılan verilere göre, savaş başladığından bu yana 18 bin İsrailli sivil ruhsat sürecini tamamladı ve silah satın aldı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise başvuru süreci devam eden İsraillilere süreçlerini tamamlama çağrısında bulunurken, henüz talepte bulunmayanların başvurularını yapmalarını söyledi.

BMGK ‘ACİL VE UZATILMIŞ ARA’ DEDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze’de çatışmalara “acil ve uzatılmış ara” verilmesi talep edilen karar tasarısını dün gece kabul etti. Karar tasarısı daha önce 4 kez veto edilmişti. Tasarıya bu kez ‘Hayır’ oyu veren olmadı. ABD, İngiltere ve Rusya çekimser kaldı. Tasarıda, Hamas ve Gazze’deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yönünde çağrı da yer aldı.