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ABD ve Çin'i karşı karşıya getirmişti! En net görüntüsü yayınlandı

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#Abd#Çin#Casus Balon
ABD ve Çini karşı karşıya getirmişti En net görüntüsü yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 09:52

Pentagon, ABD ve Çin'i karşı karşıya getiren ve Biden'ın emri ile vurulan 'casus balon'un en net görüntüsünü yayınladı. Söz konusu fotoğraf bugün batı medyasında büyük yankı uyandırdı...

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Şubat ayının başında ABD semalarında görülen gizemli bir nesne ülkeyi ayağa kaldırdı. ABD, insanların UFO ve gizli askeri proje gibi sayısız teori ürettiği nesnenin Çin'e ait bir casus balon olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden casus balon için 'vur' emri verdi ancak Pentagon'un olası sivil kayıplar konusunda uyarısı sonrası bu talimatından vazgeçti.

ABD ve Çini karşı karşıya getirmişti En net görüntüsü yayınlandı

Pekin yönetimi, balonun rüzgâr yüzünden rotasından çıkan sivil araştırma ekipmanı olduğunu savunsa da, durum aralarındaki ilişki zaten gergin olan iki süper gücü yeniden karşı karşıya getirdi.

BİDEN'IN EMRİ İLE VURULDU

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Çin'e yapacağı ziyareti iptal etti ve 4 Şubat günü balonun Biden'ın emri ile vurulduğu açıklandı.

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ABD'ye ait beşinci nesil F-22 savaş uçağı balonu okyanus üzerinde vurarak düşürdü. 14 metre derinliğindeki suya düşen balon ve taşıdığı gözlem cihazları incelenmek üzere Virginia’daki bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldü.

ABD ve Çini karşı karşıya getirmişti En net görüntüsü yayınlandı

ÇİN: BÜTÜN BALONLARI VURACAK MISINIZ?

Çin, ABD'nin sivil araştırma araçlarını hedef aldığını öne sürdü ve vurma eylemini şiddetle kınadığını belirtti.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD'nin eylemini histerik ve saçma olarak nitelendirdi ve “Gökyüzünde birçok ülkenin çok sayıda balonu var. Her birini tek tek vurmak ister misiniz” diye sordu.

EN NET GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

İki ülke arasındaki 'balon' tartışması devam ederken ABD Savunma Bakanlığı vurulan balonun en net görüntüsünü yayınladı.

Dünya basınında büyük yankı uyandıran fotoğrafın 3 Şubat tarihinde U-2 savaş uçağının kokpitinden çekildiği belirtildi.

ABD ve Çini karşı karşıya getirmişti En net görüntüsü yayınlandı

Yakın çekim fotoğrafta pilotun kaskı ve savaş uçağının kanadı görülüyor.

Çin'e ait olduğu öne sürülen casus balon ilk olarak ABD'nin Montana eyaletinde fark edilmişti. Hakkındaki tartışmalar devam ederken balon bir kaç eyaleti aşıp Atlantik Okyanusu'na ulaştı ve burada ABD'ye ait F-22 savaş uçağının tek vuruşu ile düşürüldü.

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#Abd#Çin#Casus Balon

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