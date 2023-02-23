ABD ve Çin'i karşı karşıya getirmişti! En net görüntüsü yayınlandı

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Şubat ayının başında ABD semalarında görülen gizemli bir nesne ülkeyi ayağa kaldırdı. ABD, insanların UFO ve gizli askeri proje gibi sayısız teori ürettiği nesnenin Çin'e ait bir casus balon olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden casus balon için 'vur' emri verdi ancak Pentagon'un olası sivil kayıplar konusunda uyarısı sonrası bu talimatından vazgeçti.



Pekin yönetimi, balonun rüzgâr yüzünden rotasından çıkan sivil araştırma ekipmanı olduğunu savunsa da, durum aralarındaki ilişki zaten gergin olan iki süper gücü yeniden karşı karşıya getirdi.

BİDEN'IN EMRİ İLE VURULDU

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Çin'e yapacağı ziyareti iptal etti ve 4 Şubat günü balonun Biden'ın emri ile vurulduğu açıklandı.

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ABD'ye ait beşinci nesil F-22 savaş uçağı balonu okyanus üzerinde vurarak düşürdü. 14 metre derinliğindeki suya düşen balon ve taşıdığı gözlem cihazları incelenmek üzere Virginia’daki bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldü.



Çin, ABD'nin sivil araştırma araçlarını hedef aldığını öne sürdü ve vurma eylemini şiddetle kınadığını belirtti.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD'nin eylemini histerik ve saçma olarak nitelendirdi ve “Gökyüzünde birçok ülkenin çok sayıda balonu var. Her birini tek tek vurmak ister misiniz” diye sordu.

EN NET GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

İki ülke arasındaki 'balon' tartışması devam ederken ABD Savunma Bakanlığı vurulan balonun en net görüntüsünü yayınladı.

Dünya basınında büyük yankı uyandıran fotoğrafın 3 Şubat tarihinde U-2 savaş uçağının kokpitinden çekildiği belirtildi.

