ABD ve Çin'i karşı karşıya getirmişti! En net görüntüsü yayınlandı

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Şubat ayının başında ABD semalarında görülen gizemli bir nesne ülkeyi ayağa kaldırdı. ABD, insanların UFO ve gizli askeri proje gibi sayısız teori ürettiği nesnenin Çin'e ait bir casus balon olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden casus balon için 'vur' emri verdi ancak Pentagon'un olası sivil kayıplar konusunda uyarısı sonrası bu talimatından vazgeçti.
BİDEN'IN EMRİ İLE VURULDU
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Çin'e yapacağı ziyareti iptal etti ve 4 Şubat günü balonun Biden'ın emri ile vurulduğu açıklandı.
ABD'ye ait beşinci nesil F-22 savaş uçağı balonu okyanus üzerinde vurarak düşürdü. 14 metre derinliğindeki suya düşen balon ve taşıdığı gözlem cihazları incelenmek üzere Virginia’daki bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldü.
Çin, ABD'nin sivil araştırma araçlarını hedef aldığını öne sürdü ve vurma eylemini şiddetle kınadığını belirtti.
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD'nin eylemini histerik ve saçma olarak nitelendirdi ve “Gökyüzünde birçok ülkenin çok sayıda balonu var. Her birini tek tek vurmak ister misiniz” diye sordu.
EN NET GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI
İki ülke arasındaki 'balon' tartışması devam ederken ABD Savunma Bakanlığı vurulan balonun en net görüntüsünü yayınladı.
Dünya basınında büyük yankı uyandıran fotoğrafın 3 Şubat tarihinde U-2 savaş uçağının kokpitinden çekildiği belirtildi.