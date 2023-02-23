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Ukrayna savaşında son durum: Kritik Moskova zirvesi sonrası NATO'dan flaş açıklama

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#Ukrayna Savaşı#NATO#Çin
Ukrayna savaşında son durum: Kritik Moskova zirvesi sonrası NATOdan flaş açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 08:49

On binlerce hayata mal olan Ukrayna savaşı son sürat devam ederken gözler Çin'e çevrilmiş durumda. Moskova'daki kritik zirvenin yankıları sürerken NATO'dan flaş bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaş bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken Çin'in atacağı adıma yoğunlaşmış durumda.

Putin'in Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüşmesinin yankıları sürerken NATO'dan flaş bir açıklama geldi.

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NATO'DAN ÇİN'E NET MESAJ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, askeri ittifakın Çin’in Ukrayna’daki savaşında Rusya’yı desteklemeyi planladığına dair 'bazı işaretler' gördüğünü söyledi ve Pekin’i uluslararası hukuku ihlal edecek bir hamleden vazgeçmeye davet etti.

Stoltenberg, NATO’nun Çin’in Rusya’nın savaşına silah veya başka türlü destek sağlamaya hazır olabileceğine dair herhangi bir belirti olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi;

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'Bunu planladıklarına dair bazı işaretler gördük ve tabii ki NATO müttefikleri buna karşı uyarıda bulunuyor çünkü bu olmaması gereken bir şey. Çin, Rusya’nın yasadışı savaşını desteklememeli.'

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Putin'in Çin'den askeri destek almak istediği bir süredir yüksek sesle dile getiriliyor. Askeri analistler bu durumu 'en kötü senaryo' olarak nitelendiriyor.

Zira bu durumda hem Ukrayna savaşı daha da kanlı bir evreye girecek hem de iki küresel güç ABD ve Çin karşı karşıya gelecek.

Bu durumu 'kırmızı çizgi' olarak nitelendiren İngiliz Daily Mail gazetesi şu değerlendirmede bulundu;

'Kanla çizilmiş kırmızı bir çizgi var. Çinliler, Rusya'ya silah tedarik etmeye başlarlarsa onu geçecekler.'

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ZELENSKİ ADINI KOYDU: 3. DÜNYA SAVAŞI

Ukrayna lideri Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin'in Ukrayna'da Rusya'yı desteklemesinin 3. Dünya Savaşı anlamına geleceğini belirtmişti.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump da dikkat çeken bir 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna politikasına sert tepki gösterdiği konuşmasında, Washington’da savaş yanlısı bir devlet düzeni olduğunu öne sürerek, '3. dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı' dedi.

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#Ukrayna Savaşı#NATO#Çin

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