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ABD Senatosu’na ‘Türkiye ile ilişkileri onarın’ tavsiyesi

#ABD Senatosu#Türkiye#Tavsiye
ABD Senatosu’na ‘Türkiye ile ilişkileri onarın’ tavsiyesi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi’nde gerçekleştirilen ‘Karadeniz’in güvenliği’ oturumunda konuşan Jim Townsend, ‘’ABD’nin Türkiye ile ilişkileri onarması gerekiyor’’ dedi.

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Atlantik Konseyi’nin Uluslararası Güvenlik Direktörü olan Townsend, konuşmada “Karadeniz’in kontrolünün anahtarı Türkiye’dir. Türkiye’nin Batı kanadına dönüşü Putin için bir darbe olur. Türklerin bir çıkış yolu bulmalarına yardım etmeliyiz’’ ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA GERİ ALINMALI ‘

ABD’nin Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için Türkiye’nin Patriot ihtiyacını karşılaması ve F-35 programına yeniden dahil etmek için orta yolu bulması gerektiğini söyleyen Townsend, “IŞİD’e karşı mücadelede Suriye Kürtleri (YPG) ile ABD ilişkisini onurlu bir şekilde sonlandırabileceğimiz zamanı hızlandırmalıyız” dedi.

ABD Senatosu’na ‘Türkiye ile ilişkileri onarın’ tavsiyesi

‘ERDOĞAN MESAJ VERDİ’

Townsend, Utah Senatörü Mitt Romney’in ‘’Erdoğan neden S-400’de ısrar etti?” sorusuna “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patriot’ları alamayınca ABD’ye mesaj vermek istedi. ‘Vermezsen Rusya’dan da alabilirim’ dedi. ABD Patriot’ları vermeyince Rusya’dan S-400 aldı. Türkiye ve Rusya ilişkileri her iki lider için önemli, ancak Rusya ile Türkiye pek çok farklı konularda ayrılıyorlar. ABD bu girdabı bozmalı’’ şeklinde karşılık verdi.

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#ABD Senatosu#Türkiye#Tavsiye

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