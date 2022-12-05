Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD sahte peygamber davası ile çalkalanıyor... 20'den fazla eşi ile yaşıyordu! FBI'ın raporunda kan donduran ifadeler: En küçük kurban 9 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Fbı#Dünya
ABD sahte peygamber davası ile çalkalanıyor... 20den fazla eşi ile yaşıyordu FBIın raporunda kan donduran ifadeler: En küçük kurban 9 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 08:06

ABD FBI'ın yayınladığı yeminli ifadeyi konuşuyor. Eylül ayında yapılan operasyon ile tutuklanan 'sahte peygamber' lakaplı 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman hakkındaki suçlamalar adeta kan dondurdu. En genç kurbanın 9 yaşında olduğunu açıklarken Federal savcılar, sahte peygamberin son hamlesini kamuoyuna duyurdu.

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Arizona'dan gelen haber ile sarsıldı.

Kamuoyunda 'Mormon peygamberi' ve 'sahte peygamber' olarak da anılan Samuel Rappylee Bateman, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) düzenlediği operasyon sonrası tutuklanmıştı.

FBI ajanları, 13 Eylül'de Arizona, Colorado City'deki Samuel Rappylee Bateman'ın evine baskın düzenlemiş ve burada yaşayan 18 yaşından küçük kızları kurtarmıştı.

ABD sahte peygamber davası ile çalkalanıyor... 20den fazla eşi ile yaşıyordu FBIın raporunda kan donduran ifadeler: En küçük kurban 9 yaşında

RAPORDA KAN DONDURAN İFADELER

FBI'ın dava ile ilgili şoke eden raporu yayınlandı. Rapor ABD gündemine adeta bomba gibi düştü.

FBI yeminli beyanına göre, 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman, tanıklar tarafından kendi kızı da dahil olmak üzere 9 yaşından küçük 20 kadar kadın ve kız çocuğuyla evlenmekle suçlanıyor.

Haberin Devamı

KENDİ LÜKS ARAÇ KULLANIYOR, KURBANLAR KARAVANDA YAŞIYOR

New York Post'ta yer alan habere göre, Bateman'ın reşit olmayan kızları bir kanepe ve tuvalet için bir kovaya ev sahipliği yapan bir karavanda yaşamaya zorlandı.

ABD sahte peygamber davası ile çalkalanıyor... 20den fazla eşi ile yaşıyordu FBIın raporunda kan donduran ifadeler: En küçük kurban 9 yaşında

İngiliz Daily Mail gazetesi ise büyük bir servete sahip olan sahte peygamberin iki lüks araca sahip olduğunu yazdı.

'2019'DA PEYGAMBERLİĞİNİ İLAN ETTİ'

Tanık ifadelerine atıfta bulunan FBI Ajanı Dawn A. Martin, dosyada Bateman'ın 'peygamber olduğunu ilan etmeye başladığını' ve 2019'da kendi genç kızıyla evlenme niyetini açıkladığını yazıyor.

Yeminli beyan, Bateman'ın o zamandan beri çoğu reşit olmayan ve çoğu 15 yaşın altında olan yaklaşık 50 takipçi ve 20'den fazla eş ile yaşamaya başladığı bilgisine ev sahipliği yapıyor.

ABD sahte peygamber davası ile çalkalanıyor... 20den fazla eşi ile yaşıyordu FBIın raporunda kan donduran ifadeler: En küçük kurban 9 yaşında

EN KÜÇÜK KURBAN 9 YAŞINDA

Ajan Martin, sahte peygamberin eşi olarak tanıttığı kişilerden en küçüğünün 2011 doğumlu bir kız olduğu. Bu kişinin o dönem 9 yaşında olduğunun altını çizdi. 

Haberin Devamı

POLİS 3 KIZ ÇOCUĞUNU KARAVANDA BULDU

Polis kayıtları ise söz konusu karavandan yaşları 11 ile 14 arasında değişen üç kız çocuğunun kurtarıldığı bilgisini içeriyor.

Federal savcılar, sahte peygamberin yakalandıktan sonra takipçilerine 'tüm mesajlarınızı silin' talimatı gönderdiğini belirtiyor.

ABD sahte peygamber davası ile çalkalanıyor... 20den fazla eşi ile yaşıyordu FBIın raporunda kan donduran ifadeler: En küçük kurban 9 yaşında

Bateman, radikal Mormon kolu olan FLDS'nin parçalanmış bir grubuna liderlik ediyor

46 yaşındaki adam alıkoymak, cinsel taciz ve insan kaçakçılığının aralarında olduğu bir dizi suçla yargılanıyor.

sahte peygamber ise Flagstaff'taki ABD Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçsuz olduğunu iddia etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Fbı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık