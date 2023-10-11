ABD medyasından ortalığı karıştıran iddia: Özel Kuvvetler 'hazır' bekliyor

Haberin Devamı

Hamas'ın Cumartesi sabah gerçekleştirdiği şok saldırı sonrası adeta alarma geçen İsrail 300 bin yedek askerini göreve çağırdı ve başlattığı operasyonla sınır bölgelerindeki sivilleri silahlandırıyor.

İsrail'in yakın müttefiklerinden ABD'de büyük bir gövde gösterisine imza atarak aralarında dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'un da bulunduğu bir filoyu İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderdi.



Batı medyasında ABD yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edilirken asıl bombayı ABD medyası patlattı ve ABD özel kuvvetlerinin İsrail'e yardım için hazırlanmaya başladığını öne sürdü.

Haberin Devamı

YAKIN BİR AVRUPA ÜLKESİNDEN BEKLETİLİYORLAR

The Messenger'a konuşan üst düzey iki ABD'li yetkili, özel kuvvetlerin İsrail'e gönderileceğine dair bir işaret olmadığını ancak birliklerin yakınlardaki bir Avrupa ülkesinde bekletildiğini ve İsrail'e yardıma hazır olduklarını belirtti.

Haberin Devamı

Askeri kaynaklar haber sitesine yaptıkları açıklamada hangi birliklerin hazırlandığını teyit etmemekle birlikte bu birliklerin Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı olduğunu söylediler.



SEAL TEAM SİX VE DELTA FORCE

The Messenger Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı iki ana terörle mücadele birimi olduğunu belirterek bunlardan birinin Kara Kuvvetleri'nden 'Delta Force' diğerininse Usame bin Ladin'i öldürmek üzere gönderilen Deniz Kuvvetleri'nden 'SEAL Team Six' olduğunu yazdı.

Her iki özel birliğin de daha önce dünya çapındaki rehine krizlerinde, gizli baskınlarda görev alıp taraflar arasında arabuluculuk yaptığı biliniyor.



Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dün yaptığı açıklamada ABD'nin İsrailli uzmanlara yardımcı olmak üzere rehine müzakerecilerini gönderdiğini duyurdu.

Hafta sonu Hamas'ın düzenlediği saldırının ardından yaklaşık yirmi Amerikalıdan halen haber alınamıyor. The Messenger'a göre, ABD'nin gönderdiği rehine müzakerecileri, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinde halihazırda görev yapan bir ekiple birlikte çalışacak.