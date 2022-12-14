ABD medyası duyurdu: Yarın açıklanabilir... Rusya'yı çıldırtacak hamle!

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ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine dair verilecek kararda sona gelindi.

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Habere göre 3 üst düzey yetkili, hava savunma sisteminin Ukrayna’ya gönderilmesine dair onayın bu hafta içinde geleceğini, kararın da Perşembe günü (15 Aralık) erken saatlerde açıklanabileceğini söyledi.

Yetkililerden ikisi, Patriot'un ABD Savunma Bakanlığı envanterinden geleceğini ve başka bir ülkeden taşınacağını ifade etti.



New York Times da, isimleri açıklanmamak kaydıyla konuşan yetkililerin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, hali hazırda başka bir ülkede olan bir Patriot bataryasının Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili kararı bu hafta onaylayabileceğini söylediğini belirtti.

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Gazete Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın detay vermeyi kabul etmediğini de ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD olarak Ukraynalı ortaklarımıza kendilerini Rus saldırılarından korumaları için hava savunma sistemleri göndermeyi önceliklendirmekte çok netiz" demişti.

KAÇ TANE GÖNDERİLECEĞİ BİLİNMİYOR

CNN, onaylanması halinde Ukrayna'ya kaç füze rampası gönderileceğinin bilinmediğini ancak normal bir Patriot bataryasının, her biri ateşlenmeye hazır dört füze taşıyan sekiz rampa barındırdığını yazdı.



Patriot füze savunma sistemi ABD'nin en etkili hava savunma sistemi olarak kabul ediliyor. Kesinleşmesi halinde ABD'nin Patriot adımı Ukrayna savaşında çatışmayı şiddetlendirebilir.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev NATO'yu Kiev'e Patriot sağlanmaması hakkında uyarmıştı.

Rusya'nın Şubat ayında başlayan Ukrayna işgalinde, Patriot bataryaları Ukrayna'yı Rus füze ve insansız hava araçlarından korumakta fark yaratabilir.

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Özellikle altyapıyı hedef alan Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'da milyonlarca sivilin elektrik, su ve ısınmaya erişimi sınırlı.

BAŞKA FÜZE SİSTEMLERİNİN OLMAYACAĞI KADAR ETKİLİ

New York Times da Patriot sisteminin, Rusya'nın balistik füzeleri üzerinde, başka hiçbir füze savunma sisteminin olamayacağı kadar etkili olabileceğini ve daha uzaktaki hedeflerin, daha hızlı vurulabileceğini aktardı.

ABD, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya 19,3 milyar dolarlık askeri destek verdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski geçtiğimiz Pazartesi günü Batılı liderlere seslendiği konuşmasında, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı direnişinde daha gelişmiş silahlar sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

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Patriot'un Ukrayna’ya gönderilmesi durumunda, Batı'nın Rusya’nın hava saldırılarını püskürtmeye yardımcı olmak için Ukrayna'ya sağladığı en gelişmiş karadan fırlatılan füze sistemi olacak.