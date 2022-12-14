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Yüzünde bir şişlik vardı, sürekli aynı sesi duyuyordu... Sebebi botoks sandı, aldığı teşhisle yıkıldı!

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#İngiltere#Botoks#Göz Kuruluğu
Yüzünde bir şişlik vardı, sürekli aynı sesi duyuyordu... Sebebi botoks sandı, aldığı teşhisle yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 10:11

İngiliz seslendirme sanatçısı yüzünde oluşan şişliğin sebebini bir kaç ay önce yaptırdığı botoks tedavisine bağladı. Ancak sürekli kulağına gelen ses ve göz kuruluğu da şikayetlerine eklenince kendini kötü bir sürprizin beklediğini anladı...

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İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde yaşayan seslendirme sanatçısı Jill Kenton, geçtiğimiz sene Londra'nın kalabalığından kaçıp daha sakin bir hayat sürmek için Westoning'e taşınmıştı.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİĞİN BOTOKS NEDENİ İLE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

52 yaşındaki kadın taşınmasından kısa bir süre sonra yüzünde garip bir şişlik olduğunu fark etti ama bunu çok da ciddiye almadı:

"Sol gözümün yanında hafif bir şişlik vardı. Bunun muhtemelen birkaç ay önce yaptırdığım bir BOTOKS tedavisinden kaynaklandığını düşündüm. Görünen o ki daha fazla yanılamazmışım..."

Yüzünde bir şişlik vardı, sürekli aynı sesi duyuyordu... Sebebi botoks sandı, aldığı teşhisle yıkıldı

HEP AYNI SESİ DUYUYORDU... 

Yüzündeki şişliğe göz kuruluğu ve sürekli duyduğu tıklama sesi de eklenince Jill hastaneye gitme vaktinin geldiğini anladı.

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Doktorlar bir takım testlere tabi tuttukları kadına kötü haberi verdiler. Jill'in beyninde büyüyen bir tümör vardı.

Altıya beş santimetre büyüklüğündeki tümör kadının gözünün arkasında büyüyordu ve optik siniri eziyordu.

Doktorlar söz konusu tümörün neredeyse 10 yıldır orada olduğunu ve yavaş yavaş büyüdüğünü belirttiler. Jill'in acilen ameliyat olması gerekiyordu.

Yüzünde bir şişlik vardı, sürekli aynı sesi duyuyordu... Sebebi botoks sandı, aldığı teşhisle yıkıldı

AMELİYAT SONRASI GÖRME YETENEĞİNİ KAYBEDEBİLİRDİ

Uzmanlar ameliyat sırasında kadının görme yeteneğini kurtarmaya çalışacaklarını söylediler ancak bu konuda herhangi bir garanti yoktu. Bu da 52 yaşındaki ses sanatçısını zor bir seçimle karşı karşıya bıraktı.

"Korkunç bir ameliyatla karşı karşıyaydım ve operasyondan canlı çıkamayacağımdan ya da hayatta kalırsam artık kendim olmayacağımdan çok korkuyordum."

Yüzünde bir şişlik vardı, sürekli aynı sesi duyuyordu... Sebebi botoks sandı, aldığı teşhisle yıkıldı

SIRA DIŞI KARAR! AMELİYAT OLMADI

Jill farklı doktorlardan görüş aldı ve sıra dışı bir karar verip ameliyat olmamaya karar verdi. Şimdilik sürekli taramalara girip beyin tümörünün büyüyüp büyümediğini kontrol ettiren kadın yaşadığı süreci şöyle anlatıyor;

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"Tümörümün büyüdüğü anlamına gelebilecek herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için düzenli taramalar ve görme kontrolleri yaptırıyorum. Bu yıkıcı hastalık hakkında çok az şey biliniyor. Bu yüzden diğer insanlara yardımcı olması umuduyla hikayemi paylaşmak için 'Brain Tumor Research' hayır kurumuyla çalışıyorum. İnsanları hastalık ve belirtileri konusunda uyarıyorum."

Yüzünde bir şişlik vardı, sürekli aynı sesi duyuyordu... Sebebi botoks sandı, aldığı teşhisle yıkıldı

BEYİN TÜMÖRÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı beyin tümörleri uzun süre belirti vermez veya çok az yakınmaya neden olur. Özellikle iyi huylu yavaş büyüyen kitleler ve doğumsal tümörlerde tanı konulması yıllarca gecikebilir, bazen de tesadüfen bulunur.

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Beyin tümörlerinin genel belirtileri arasında baş ağrısı, kusma, görme azalması, çift görme, epilepsi nöbeti geçirme, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma, unutkanlık, konuşma bozuklukları, dengesizlik ve yürüme bozukluğu gibi sorunlar yer alır.

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#İngiltere#Botoks#Göz Kuruluğu

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