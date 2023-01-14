ABD Kongresi’ne sunulan rapor: PKK ve YPG bağlantılı

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Kuruluş tarafından hazırlanan ve Kongre üyelerini bilgilendirme amacı taşıyan raporun 31. sayfasında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG unsurlarına karşı mücadele ettiği belirtilirken YPG’nin PKK ile bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

TERÖR LİSTESİNDE

PKK’nın Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütleri listesinde bulunduğu da hatırlatılırken, buna rağmen YPG’nin Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen savaşta ABD ile ortak mücadele ettiği kaydedildi. Rapor, Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü mücadeleye vurgu yapılan bir kısım da eklenerek geçen hafta güncellenmiş, iki ülke ilişkilerinde olumsuz etki yapabilecek ifade ve değerlendirmeler rapordan çıkarılmıştı. Söz konusu rapor, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yapıcı rol oynamasına ilişkin takdir edici ifadeleri de içeriyor.