Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD Kongresi’ne sunulan rapor: PKK ve YPG bağlantılı

Güncelleme Tarihi:

#ABD Kongresi#PKK#YPG
ABD Kongresi’ne sunulan rapor: PKK ve YPG bağlantılı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

Amerikan Kongresi bünyesindeki Kongre Araştırma Servisi adlı kuruluşun geçen ay yayımladığı Türkiye raporunda terör örgütleri PKK ile YPG arasındaki bağlantıya da yer verdi.

Haberin Devamı

Kuruluş tarafından hazırlanan ve Kongre üyelerini bilgilendirme amacı taşıyan raporun 31. sayfasında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG unsurlarına karşı mücadele ettiği belirtilirken YPG’nin PKK ile bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

TERÖR LİSTESİNDE

PKK’nın Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütleri listesinde bulunduğu da hatırlatılırken, buna rağmen YPG’nin Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen savaşta ABD ile ortak mücadele ettiği kaydedildi. Rapor, Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü mücadeleye vurgu yapılan bir kısım da eklenerek geçen hafta güncellenmiş, iki ülke ilişkilerinde olumsuz etki yapabilecek ifade ve değerlendirmeler rapordan çıkarılmıştı. Söz konusu rapor, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yapıcı rol oynamasına ilişkin takdir edici ifadeleri de içeriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Kongresi#PKK#YPG

BAKMADAN GEÇME!

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat
Top oynarken incitmişimdir diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız

'Top oynarken incitmişimdir' diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti! Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız?

#Sağlık
11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden