ABD istihbaratı: Putin artık daha temkinli

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına saldırı girişiminde bulunulması ardından detaylara yer vermeden açıklamada bulunmuştu. Ardından iç güvenlik konseyini ile toplanan Kremlin görüşmenin ayrıntılarını açıklamadı

Güvenlik toplantısı, Ukrayna sınırının kuzeyindeki Kursk kentinde üçüncü bir hava üssünün vurulması ve Rusya topraklarının içindeki iki ayrı hava üssünde patlamaların bildirilmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Kursk bölge valisini son saldırıya ilişkin bir petrol depolama tankının patladığını ancak can kaybının bildirilmediğini söyledi.

MOSKOVA’YA ÇOK YAKIN

Son patlamanın, Rusya'nın güneydoğu Saratov bölgesindeki Engels Hava Üssü'nde yaşandı. Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre dışında olan bu patlama Kremlin’i harekete geçirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'yı suçlarken, Kiev saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi.

RUSYA BÜYÜK SİLAHLARINI KAYBETTİ

Patlamalarda en az iki Tu-95 BEAR ağır bombardıman uçağı hasar gördü ve üç kişinin öldüğü bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı patlamaların nedeninin hala doğrulanmadığını söyledi, ancak Rusya'nın saldırıların kasıtlı olduğunu belirlemesi durumunda Moskova'nın bu olayı "stratejik açıdan en önemli başarısızlıkları" olarak değerlendireceğini kaydetti.

‘UÇAKLARI DAĞITARAK GİZLEYECEKLER’

Rusya, bu yılın başlarında yine Kırım'da bulunan Novofedorivka hava üssünün ayrı bir patlamada en az dokuz savaş uçağının imha edildiğini görmesinden sadece haftalar sonra, Kırım'da Karadeniz filosuna ait donanma karargahının vurulmasıyla benzer iki patlamaya tanık oldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın muhtemelen Moskova'nın nükleer caydırıcılık için güvendiği bombardıman uçaklarını ülke çapındaki çeşitli hava alanlarına dağıtarak yeni bir güvenlik önlemi alacağını iddia etti.

ABD İSTİHABRATI: PUTIN ARTIK DAHA YAVAŞ DAVRANIYOR

ABD ulusal istihbarat direktörü cumartesi günü yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in ordunun karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında "daha bilgili" hale geldiğini söyledi. Bir savunma forumunda konuşan Avril Haines, Kremlin liderinin artık Rusya'nın savaştaki konumuyla ilgili olumsuz bilgileri göz ardı etmediğini belirtti.