ABD-İsrail hattında Gazze çatlağı: Netanyahu, Washington’ın sabrını sınıyor

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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İsrail'in Gazze planı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABC News canlı yayınına katılan Netanyahu, savaştan sonra Gazze'nin 'genel güvenlik sorumluluğuna' süresiz olarak sahip olacaklarını duyurdu.

Bu plan İsrailli yetkililer tarafından isimlerinin açıklanmaması kaydıyla daha önce dile getirilmişti.

Adeta kamuoyu yoklaması olarak günler önce sızdırılan plan Netanyahu'nun açıklaması ile resmiyet kazandı.

Ancak Netanyahu Gazze'de konuşlandırılacak birliklerin boyutu ve 'genel güvenlik sorumluluğu'nun süresi ile ilgili detay vermekten kaçındı.

Bu da 'İsrail'in Gazze'den çıkış stratejisi yok' iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı ve akıllara Biden'ın şu sözlerini getirdi;

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'Bu savaş sona ermeli. Bu savaş insani ve stratejik bir felaket yarattı.'

Biden bu açıklamayı 2021 yılında yaptı. Bahsedilen savaş, o dönemde altıncı yılında olan Yemen savaşıydı.

İsrail uzun bir süredir savaş planlarını hassas füzeler ve gelişmiş istihbarat kapasitesi kullanmak üzerine kurdu. Bu planın temeli ordunun en az kayıpla kilit noktalara saldırarak düşman askeri sistemini yok etmesiydi. Ancak Aksa Tufanı sonrası IDF, son dönemin en büyük kara harekâtı için harekete geçti.

Uyarının muhatabı ise ABD'nin bölgedeki bir diğer yakın müttefiki Suudi Arabistan'dı.

Açıklamanın ardından Biden, ABD'nin Suudi güçlerine verdiği desteği geri çekti.

İsrail şimdi benzer bir durumun Netanyahu'nun da başına gelip gelmeyeceğini tartışıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz 'İsrail'in Çıkış Planının Olmaması Amerika'nın Sabrını Sınıyor' manşetini atarken, Üst düzey Biden yönetimi yetkilileri, İsrail'in Gazze'den bir 'çıkış stratejisi' eksikliğinden duydukları endişeyi ve hayal kırıklığını dile getiriyor.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli yetkililer, savaş sonrasına dair net bir fikirleri olmadığını söylüyor.

Afganistan ve Irak'ta aynı hataya düşen ABD'nin İsrail yüzünden bir kez daha böyle bir senaryo ile karşı karşıya kalmak istemediği sıkça dile getiriliyor.

Bölgesel kaynaklar, Washington'un 2007'de Gazze'nin kontrolünü Hamas'a kaptıran Filistin Yönetimi'ni öne çıkardığını ve Gazze'nin kontrolünün onlara bırakılmasını önerdiğini belirtiyor.

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Ancak Washington’dan gelen bu teklife İsrail tarafı sıcak bakmıyor.

İsrail, Hamas ile daha önce 2008-9, 2012 ve 2014'te üç kez çatışmaya girdi ve bu çatışmaların ikisinde sınırlı toprak işgalleri başlattı. Ancak bugünün aksine İsrail liderleri hiçbir zaman Hamas'ı tamamen yok etme sözü vermedi.

Bu sözü yerine getirebilmek için İsrail'in Gazze'yi tamamen ele geçirmeyi planladığı ve sonrasında Gazze'de kalacağı birinci ağızdan teyit edildi.

İsrail basınına göre, Biden yönetimi Netanyahu'nun Gazze senaryoya karşı olduğunu dile getirerek Tel Aviv'i, bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin bir plan hazırlamazsa Gazze'de çıkmaza gireceği konusunda uyardı.

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Görünen o ki İsrail'in ABD'ye Gazze'den çıkış planını sunup sunmaması Washington’un desteğinin akıbetini tayin edecek.

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