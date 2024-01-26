ABD için Ortadoğu’ya veda vakti mi

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Amerikan medyasında ardı ardına çıkan haberlerde, ABD’nin Suriye ve Irak’taki askerlerini çekmeyi planladığı öne sürüldü. Foreign Policy dergisi ve Al-Monitor haber sitesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Pentagon, Suriye’den çıkış stratejisini ortaya koymaya başladı. Kaynaklara göre Beyaz Saray, Suriye’de yürütülen görevin artık “gereksiz” olduğunu düşünüyor. Amerikan menşeli dergi, “(Suriye’den) geri çekilmenin nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceğini belirlemek için şu anda aktif devlet içi istişareler sürüyor” dedi.

YPG-ESAD İŞBİRLİĞİ Mİ?

ABD’nin şu an Suriye’de resmi rakamlara göre 900 ila 1000 arası askeri bulunuyor. Suriye’nin doğusu ve kuzeydoğusunda çeşitli üsleri bulunan ABD ordusu, bölgede Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını verdikleri terör örgütü YPG/PKK uzantısı ile yıllardır öne sürdüğü “DEAŞ ile mücadele” bahanesiyle çalışıyor. ABD ordusunun Suriye’den çekilmesi durumunda YPG/PKK’nın geleceğine dair Washington’da görüşmelerin yapıldığını da söyleyen haberler, seçeneklerden birinin YPG/PKK’yı Suriye rejimi ile ortak bir paydada buluşturmak olduğunu bildiriyor. Foreign Policy, “ABD hükümetindeki bazı yetkililer şu anda ABD’nin geri çekilmesine yönelik bir yol olarak SDG ile Suriye rejimi arasında, DEAŞ’a karşı koymak için bir işbirliği düzenlenmesini öneriyor” dedi. ABD’li siyaset dergisi Politico’nun ulusal güvenlik muhabiri Alex Ward’a konuşan üst düzey ABD yönetimi kaynakları ise “Biden yönetiminin Suriye’den çekilmeyi düşünmediğini” söyledi.

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IRAK’TAN ÇEKİLME GÖRÜŞMELERİ

Bu ayın başlarında Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani’nin artık ABD askerlerine Irak’ta ihtiyaç olmadığını söylemesiyle başlayan tartışma, ABD’nin çekilme görüşmelerine başlaması haberiyle hız kazandı. Sudani, “(ABD’nin başını çektiği koalisyonun çıkışı için) dürüstçe, hızlı bir zaman çerçevesi üzerinde anlaşalım, böylece uzun süre kalmazlar” demişti. CNN’in özel haberine göre ise ABD ve Irak hükümetlerinin, ülkede bulunan ABD askerlerinin geleceği konusunda yakında görüşmelere başlaması bekleniyor. 17 Ekim’den bu yana Gazze’deki savaşın etkisiyle ABD üslerinin Suriye ve Irak’ta İran destekli gruplar tarafından 150’den fazla kez saldırıya uğramasının da bu görüşmeleri hızlandırdığı gelen bilgiler arasında. ABD’nin şu an Irak’ta 2 bin 500 askeri bulunurken, Pentagon, DEAŞ karşıtı operasyonlara destek için ülkede bulunduğunu öne sürüyor.

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PENTAGON TEYİT ETTİ

ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi yönündeki gelişmeleri Pentagon, dün yaptığı açıklamayla doğruladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin imzalı açıklamada, ağustos ayında kurulan ABD-Irak ortak askeri işbirliği diyalog komisyonunun önümüzdeki günlerde “DEAŞ ile mücadelede ortaklıktan ABD ile Irak arasında kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına geçişi” görüşmeye başlayacağı bildirildi. Pentagon’a göre ABD, Irak’tan çekilme sürecini ve zaman çizelgesini üç faktöre bağlamak istiyor. DEAŞ tehdidi, operasyonel ve çevresel gereksinimler ve Irak güvenlik güçlerinin yetenek seviyeleri.

‘GÖRÜŞMELER ÇEKİLME İÇİN DEĞİL’

Dün basın mensuplarına konuşan üst düzey ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, medyadaki haberleri reddederek ABD-Irak görüşmelerinin, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için olmadığını belirtti. Üst düzey yetkili, şunları söyledi: “Açık konuşayım; komisyon toplantısı ABD kuvvetlerinin Irak’tan çekilmesiyle ilgili bir müzakere değil. Iraklı ortaklarımız, gelecekteki ABD askeri varlığını şekillendirmek ve IŞİD’in kalıcı yenilgisini sağlamak için birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarının güvencesini verdi.”

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UZMAN İSİMLER: GERÇEKÇİ DURMUYOR

Hürriyet Ortadoğu’da tansiyonun giderek yükseldiği bir ortamda ABD’nin Suriye’den çekilip çekilmeyeceği sorusunu uzman isimlere yöneltti. Hürriyet’e konuşan uzmanlar, bu iddiayı pek gerçekçi bulmadıklarına dair yorumda bulundular. İşte uzman yorumları:

ABD VARLIĞINI SÜRDÜRÜR

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: “Biden’ın çekebilmesi ihtimali yoktur. İstese de istemese de Amerika orada varlığını devam ettirmeye devam edecek. İsrail’in güvenliği ABD’nin olmazsa olmazıdır. ABD kendi elini zayıflatacak bir adım içine nasıl girer onu da sorgulamak lazım. Bir diğer soru işareti de şudur; İran artık Ortadoğu da savaşa girmesi muhtemel olacak bir ülke konumunda da değil. Bizim de İran ile terör konusunda varılmış mutabakatı hayata geçirmemiz ABD’nin sıkıntıya girmesi demektir. İran ve Türkiye’nin ortak hareket etmesi ABD’yi rahatsız eder. Haber spekülasyon da olabilir. Bunu okuduğum zaman çok heyecanlanmadım.”

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GERÇEKÇİ BULMUYORUM

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: “Çekilmenin tabi anlamı ne? ‘Yeterince eğittik, yeterince biz oldu, onlar artık bir parçamız oldu’ dedikleri için mi çekiliyor? Yoksa planlarından vazgeçti de ‘Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü kıymetlidir, Türkiye gibi kıymetli bir müttefikimiz var onun safındayız teröre karşı asıl mücadeleyi Türkiye veriyor dolayısıyla biz bugüne kadar yanlış yaptık, o yüzden çekiliyoruz’ Bu mudur? Bunların hiç biri bu zaviyeden gerçekleşmediği sürece bir anlamı yok. Daha önce Trump (Eski ABD Başkanı) döneminde de birkaç kere çekilmişti, ben bu yüzden gerçekçi bulmuyorum.

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BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNE UYMAZ

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Suriye’de Amerika’nın asker mevcudiyeti bin 200 civarı deniliyor. Orada amaç zaten PKK’yı eğitmek, donatmaktı. PKK’yı eğitip, 15 milyar dolarlık silah, malzeme, teçhizat desteği verdiler. ABD, Suriye’de askerini sıfırlasa bile orada PKK’yı eğitti. ABD’li emekli generaller bile istedikleri zaman bölgeye geliyor. ABD’nin çekilmesi bana gerçekçi gelmedi. ABD’nin çekilmesi aynı zamanda PKK’dan eteğini elini çekmiş olması konumuna girer ki, bu da Büyük Ortadoğu Projesine uymaz. İsrail zaten ABD’nin çekilmesini istemez. ABD medyası neye dayanarak bunu söylüyor beni pek tatmin etmiş değil.