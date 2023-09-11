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ABD Genelkurmayı: Ukrayna’nın 30 günü var

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#UKRAYNA#RUSYA#Mark Milley
ABD Genelkurmayı: Ukrayna’nın 30 günü var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:00

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, hava şartlarının sahadaki koşulları ağırlaştırmasından önce Ukrayna’nın Rusya’ya karşı saldırı için 30 ila 45 günlük bir süresi olduğunu söyledi.

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İngiliz mevkidaşı Tony Radakin ile BBC’e değerlendirmelerde bulunan Milley, Ukrayna’nın karşı saldırısının beklenenden “daha yavaş” ilerlediğini söyledi. Bölgedeki hava şartlarının ağırlaşmasıyla Ukrayna’nın cephedeki manevra kabiliyetinin azalacağını vurgulayan Milley, “Hâlâ savaş için 30 ila 45 günlük makul bir süre var, yani Ukraynalıların işi henüz bitmedi” diye konuştu.

Savaşın başında, çatışmaların uzun, yavaş ve zaiyata neden olacak mahiyette olduğu öngörüsünün gerçekleştiğini söyleyen Milley, karşı saldırının başarısız olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu, ancak Ukrayna’nın “Rusya’nın ön saflarında çok istikrarlı bir ilerleme sağladığını” söyledi.

‘RUSYA KAYBEDİYOR’

İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ise Rusya’nın Ukrayna’yı fethederek kendi kontrolüne alma hedefinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, “Bu yüzden savaşı Ukrayna” kazanıyor diye konuştu. Ukrayna’nın Rusya’nın işgal ettiği toprakların yüzde 50’sini geri aldığını belirten Radakin, uluslararası toplumun Rusya’ya uyguladığı ekonomik ve diplomatik baskının da işe yaradığını söyledi. Ukrayna’nın geçen haziran ayında Rus güçlerine karşı başlattığı karşı saldırı, Kiev yönetimine yüksek askeri yardımlarda bulunan Batı ülkeleri tarafından “yavaş ilerlediği” gerekçesiyle zaman zaman eleştirilmişti.

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#UKRAYNA#RUSYA#Mark Milley

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