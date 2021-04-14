ABD gemileri gelmeden Rusya gemi arttırdı

Ukrayna’ya destek için ABD’nin Türk Boğazları üzerinden Karadeniz’e gönderdiği iki destroyer USS Donald Cook ile USS Roosevelt daha Boğazları geçmeden, Rusya, Hazar Filosu’ndan yola çıkardığı irili ufaklı 15 savaş gemisini Volga ve Don nehirlerini bağlayan kanal üzerinden Karadeniz’e indirdi. Bu gemilerin, Azak Denizi’nde Rus Karadeniz Filosu’yla ortak tatbikat yapacağı açıklandı. ABD’nin gönderdiği savaş gemileri ise 14 ve 15 Nisan tarihinde Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e ulaşacak. ABD gemilerinin Montrö Anlaşması’na göre en geç 5 Mayıs’ta Karadeniz’den çıkması gerekiyor. ABD’nin bölgeye savaş gemisi göndermesine ilişkin açıklamasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “ABD’yi Kırım’dan, Karadeniz kıyımızdan uzak durmalarının daha iyi olacağı konusunda uyarıyoruz” dedi.

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