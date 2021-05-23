ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 'iki devletli çözüm' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABC News televizyonuna İsrail ile Filistin arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail ve Filistin için en uygun çözümün iki devletli çözüm olacağını söyleyen Blinken şu ifadeleri kullandı;

'Sonuç olarak, İsrailin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak geleceğini garanti altına almanın ve Filistinlilere hak ettikleri devleti vermenin tek yolu budur. Bu gitmemiz gereken yöndür. Bunun bugün olması gerekmiyor.'

Blinken, İki taraf için de olumlu şartların yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, 'Hem Filistinlilerle hem de İsraillilerle iş birliğimizi derinleştirmeliyiz. Ancak burada en önemli konu şudur; olumlu bir değişiklik olmazsa ve özellikle Filistinlilerin haysiyetle ve umutla yaşaması için bir yol bulamazsak bu döngü kendisini tekrar edecek gibi gözüküyor' ifadelerine yer verdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara