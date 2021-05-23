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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23.05.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İran yeni SİHA'sı 'Gazze'yi tanıttı

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Son dakika haberler: İran yeni SİHA'sı 'Gazze'yi tanıttı

İran, yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) görücüye çıkardı. Yapılan açıklamada SİHA'nın adının Gazze olduğu bilgisinin altı çizildi.

İran 2 bin kilometre menzile sahip olan yeni SİHA'sını ilk defa görücüye çıkardı.

İranlı yetkililer SİHA'nın 500 kilogram keşif ve iletişim ekipmanına ek olarak 13 bomba taşıdığını ve 35 saat havada kalabildiğini belirtti.

SİHA'nın adının ise Gazze olduğu açıklandı. İranlı yetkililer bu ismin 'Siyonistlerin işgaline karşı duranların' onuruna verildiğinin altını çizdi.

Son dakika haberler: İran yeni SİHAsı Gazzeyi tanıttı

Devrim Muhafızları'nın başkanı Tümgeneral Hossein Salami, yeni insansız hava aracının 'Siyonistlerin işgaline ve saldırısına karşı duranların onuruna' Gazze olarak adlandırıldığını söyledi.

İran ayrıca 500 kilometre menzile sahip 'Kudüs' isimli radar sisteminin tanıtımını da gerçekleştirdi.

Gazze enkaza uyandı
Gazze enkaza uyandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

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