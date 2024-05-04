ABD dışarı Rusya içeri

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Nijer’deki cuntanın davet ettiği Rus askerleri ise Amerikalılar daha gitmeden geldi. Nijer’de ABD askeri varlığına karşı gösteriler yapılmıştı.

BİLGİ NOTU

ABD, cuntanın talebi üzerine Nijer’deki 100 milyon dolarlık askeri üssü bırakmayı kabul etmişti. ABD askeri daha önce Çad’dan Fransa ise Mali ve Burkina Faso’dan çekilmek zorunda kalmıştı.

Rus askerleri geçen ay eğitmen olarak Nijer’e ulaşmaya başlamıştı.

AFRİKA’DA ZORUNLU GÖREV DEĞİŞİMİ

ABD ile Rusya arasında Ukrayna yüzünden zirve yapan jeopolitik rekabet günümüzde belirgin bir şekilde Afrika kıtasını da içine çekmeye başladı. 2012 yılından bu yana batı Afrika ülkesi Nijer’de askeri üssüyle varlık gösteren ABD, Rusya’nın darbeci yeni Nijer yönetimine “Biz sizi daha iyi koruruz” vaadi vermesi üzerine Nijer’deki “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi” (CNSP) ABD’ye kapıyı işaret ederek Rus askerini ülkeye davet etti.

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PENTAGON TEYİT ETTİ

Pentagon, bin kadar ABD komandosunun çekilmeye başladığı başkent Niamey yakınındaki 101’inci hava üssüne Rus özel kuvvetlerinin gelmeye başladığını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı çekilmeye başlayan Amerikan askerleriyle Rus askerlerinin burun buruna geldiğini de teyit etti.

Pentagon, “Ruslar yaklaşık iki hafta önce Nijer’deki 101’inci askeri üssüne ulaşmaya başladı. Biz ise asker ve donanımımızı daha geri çekmediğimiz için Ruslar bizden ayrı üssün bir köşesine yerleşmeye başladı. Arada bir ihtilaf çıkmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı. ABD’ye ait askeri sır içeren donanıma Rusların erişimi yok. Askeri üs biz tamamen terk edince onlara bırakılacak” dendi. Söz konusu hava üssünde ABD’nin büyük sır olarak özelliklerini sakladığı “MQ-9 Reaper” SİHA araçları da konuşlandığı biliniyor.

İSTENMEYEN ÜLKE

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Nijer’de geçen yıl temmuz ayında yönetimi ele geçiren CNSP, 12 Mart’ta Niamey’de ABD’li yetkilerle görüşmüştü. ABD’nin “Nijer, gizlice İran’a uranyum madeni sağlıyor” iddiası üzerine 17 Mart günü cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane ABD askeri varlığını ülkede istenmeyen güç ilan etmişti. Nijer’deki yeni yönetim aldığı kritik kararı ilan etmeden önce Nijer Başbakanı Ali Lamin Zeine 2024 Ocak ayında Rusya başkenti Moskova’yi ziyaret ederek Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Overçuk ve diğer yetkililerle görüşmüştü. Rus uzmanlar, o zamanlar Nijer’in ABD’ye sırt çevirip Rusya’ya yöneleceğini öne sürmüştü. ABD’nin çekilmesiyle Nijer’e yerleşen Rus askeri varlığının bir numaralı hedefi Nijer’in komşuları Mali, Nijerya ve Burkina Faso ile toprak anlaşmazlıklarını çözmek olacağı yine bölgeyi yakından takip eden uzmanlar tarafından dile getiriliyor.