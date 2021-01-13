ABD diken üstünde FBI da uyarı yaptı! Silahlı kalkışma tehdidi

ABD’de 6 Ocak’ta Kongre’nin, Demokrat Joe Biden’ın başkanlığının tescil oturumu sırasında Donald Trump taraftarları tarafından basılmasının ardından ülke diken üstünde. Gözler şimdi 20 Ocak’ta başkentte yapılacak yemin törenine çevrildi. Aşırı sağcı silahlı milis grupları, sosyal medyada “milyonluk milis yürüyüşü” etiketi altında Washington DC’ye yürüme çağrıları yapıyor. Silahlı ve askeri teçhizatlı milis fotoğraflarıyla yapılan bu duyurular, Amerikan güvenlik kurumlarını da harekete geçirdi.

50 EYALET İÇİN ALARM

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Biden’ın yemin töreni öncesinde Trump taraftarlarının ülkenin 50 eyaletinin başkentlerinde ‘silahlı protesto’ eylemleri yapmayı plandıkları konusunda uyarı yaptı. Başta başkent Washington olmak üzere tüm devlet binalarında güvenlik arttırılıyor. FBI’ın tüm bürolarına yayınladığı duyuruda, eylemlerin bu hafta sonu başlayıp Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar devam edeceği belirtildi. Basına sızan duyuruya göre, 16 Ocak’tan 20 Ocak’a kadar 50 eyalet başkentinde ve 17 Ocak’tan 20 Ocak’a kadar Washington’da silahlı eylemler planlandığı kaydedildi.

ASKER KÖKENLİ EYLEMCİLER

Dört eylemci ve bir polisin öldüğü Kongre binasında yaşanan güvenlik krizini yeniden yaşamak istemeyen ABD, 15 bin ulusal muhafızı Washington’a konuşlandırmaya başladı. Bazıları silahlı ve çoğu Başkan Trump’ın koyu destekçisi olan on altı grubun internetten çağrı yaparak Washington’da eylem yapmak üzere taraftar toplamaya çalıştığı belirtilirken, FBI’ın son üç gündür yaptığı operasyonlarda tutuklanan Kongre binası eylemcilerinin çoğunun asker kökenli olması da ülkede endişe yaratıyor. Kongre binasının işgali sırasında Senato salonu içinde kafasında kask, çelik yelekli ve elinde plastik kelepçeler görülen eylemcinin emekli Hava Kuvvetleri Yarbayı Larry Rendell Brock olduğu ortaya çıktı. Brock’u 18 yıllık eski eşinin, kendisinin görüntülerini haber kanallarında gördükten sonra FBI’ı arayarak ihbar ettiği bildirildi.

POLİSLERE SORUŞTURMA

Eylemlere karışanlar tek tek tutuklanırken, işgalcilerle, kafasında “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden büyük yap) yazılı şapka takılıyken fotoğraf çektiren iki polis memuru görevinden uzaklaştırıldı, en az 12 polis hakkında da soruşturma açıldı. Hem asker kökenli eylemciler hem de onlara destek veren polislerin varlığı nedeniyle Biden’ın yemin töreninde görev alacak olan güvenlik görevlilerine sicil taraması yapılması kararlaştırıldı. Öte yandan FBI, Kongre baskınına katılan en az 150 kişinin gözaltına alındığını, yüzlerce kişinin izinin sürüldüğünü açıkladı.

HÜKÜMETE TEPKİ

Adalet Bakanlığı’nın kovuşturmalarıyla ilgili Trump yönetiminde üst düzey ulusal güvenlik görevlilerinin kamuoyuna açıklama yapmaması, federal hükümetin bir ulusal kriz zamanında güvence, bilgi veya liderliği sağlayamadığına dair eleştirilere de neden oluyor. Ulusal Muhafız Bürosu başkanı General Daniel Hokanson, gazetecilere verdiği demeçte, ülke çapında talep edilen her türlü desteği sağlamak için yerel kolluk kuvvetleriyle yakın koordinasyon içinde olunduğunu garanti altına almak için tüm ülkeyi gözden geçirdiklerini söyledi.