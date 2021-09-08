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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

ABD büyükelçiliğinde dikkat çeken görüntü

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ABD güçlerinin çekilmesi ve Taliban'ın Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de yeni dönem başladı. ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

ABD büyükelçiliğinde dikkat çeken görüntü

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı.

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