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ABD bu skandalla çalkalanıyor... Beyaz Saray yanlışlıkla deşifre etti! Paylaşım apar topar silindi

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#ABD#Beyaz Saray#Biden
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Beyaz Saray yanlışlıkla deşifre etti Paylaşım apar topar silindi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 09:25

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yankıları sürerken ABD skandal bir hataya sahne oldu. Beyaz Saray, paylaştığı Biden fotoğrafında kimliği gizli tutulan elit askerleri deşifre etti.

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İsrail ablukaya aldığı Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD ise Beyaz Saray'ın imza attığı skandal ile çalkalanıyor.

Biden yönetimi Perşembe günü, İsrail'İn Hamas tarafından alınan rehineleri bulup kurtarmasına yardım etmek için çalışan ABD'li elit askerin kimliklerini yanlışlıkla deşifre etti.

Beyaz Saray, resmi Instagram hesabına, Biden'ın ordunun elit terörle mücadele biriminden bir askerin elini sıktığı fotoğraf yayınladı.

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Fotoğrafta Biden'ın selamladığı askerle birlikte diğer üç Delta Force savaşçısının yüzleri de net bir şekilde görüldü.

Bir Beyaz Saray sözcüsü The Post'a verdiği demeçte, söz konusu fotoğrafın yaklaşık 1 saat yayında kaldığını itiraf etti.

Sözcü, 'Bu dikkatimizi çeker çekmez fotoğrafı hemen sildik. Hatadan ve bunun yol açmış olabileceği sorunlardan dolayı üzgünüz' dedi.

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Özel operatörlerin yüzleri ve isimleri, yakalanmaları halinde düşman tarafından teşhis edilmelerini önlemek amacıyla gizli tutuluyor.

Beyaz Saray'ın imza attığı bu skandal ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Sosyal medyada da viral olan fotoğrafın yayında olduğu süre boyunca binlerce beğeni aldığı ve on binlerce kişi tarafından görüldüğü açıklandı.

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#ABD#Beyaz Saray#Biden

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