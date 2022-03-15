ABD basını iddia etti: Rusya Çin’den silah ve para istedi

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UKRAYNA savaşı nedeniyle ciddi yaptırımlara uğrayan Rusya’nın Çin’den askeri ve ekonomik yardım talep ettiği iddia edildi. İlk olarak Financial Times ve The Washington Post gazetelerinde yer alan ve bir Amerikalı yetkiliye dayandırılan haberin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın dün İtalya’nın başkenti Roma’da üst düzey Çinli diplomat Yang Jiechi ile buluşması öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

RUS BAKAN SÖYLEMİŞTİ

Önceki gün ‘Rossiya 1’ televizyonuna konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ekonomik yaptırımlara karşı Çin’e güvenebileceklerini söylemişti. Sullivan ile Çinli mevkidaşı arasında yedi saat süren ve pek çok konunun ele alındığı görüşmede, “Çin’in Rusya’ya finansal ve askeri yardımda bulunmasının sonuçları olacağı konusunda uyarıldığı” belirtildi.

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PEKİN’DEN YALANLAMA

Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, ABD basınındaki haberlere doğrudan değinmeden, “ABD, kötü niyetlerle Ukrayna konusunda Çin’i hedef alan yanlış haberler yayıyor” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da iddiaları yalanlayarak “Rusya’nın operasyonları yürütmek için kendi potansiyeli mevcut” diye açıklama yaptı.

ÇİN EKONOMİSİ BATI’YA BAĞIMLI

Çin, Ukrayna işgalinden ötürü Rusya’yı kınamaktan kaçınırken devlet medyası doğrudan Moskova yanlısı yayın yapıyor. İşgalin başlamasından sadece 20 gün önce, 4 Şubat’ta iki ülke devlet başkanları Vladimir Putin ve Şi Cinping, birbirlerini ‘sınırsızca’ destekleme sözü veren 5 bin kelimelik ortaklık anlaşmasına imza attılar. Öte yandan ekonomisi Batılı şirketlere bağımlı olan Çin, en büyük pazarları ABD ve Avrupa Birliği’ni karşısına almamak için denge siyaseti izlemeye çalışıyor. Siyasi olarak Washington’ın karşısında Moskova’nın varlığına ihtiyaç duyan Çin yönetiminin en büyük endişesi yaptırımlara katılmaya zorlanmak.