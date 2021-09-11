ABD 11 Eylül'ü anıyor! Törende dikkat çeken detay...

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ABD topraklarındaki en ölümcül terör saldırısı olan 11 Eylül'ün üzerinden tam 20 yıl geçti.

New York'ta sıfır noktasında başlayan anma töreni, çalan bir çan ile start aldı. Ölümcül saldırılarda hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişi için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

New York'taki anıt meydanında kurbanların yakınlarından oluşan bir kalabalığa ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkanlar Barack Obama, Bill Clinton, Kongre üyeleri ve diğer devlet adamları da katıldı.



Anıt, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin kaçırılan uçaklar tarafından çarpılıp yıkıldığı yerde duruyor.

BIDEN 3 TÖRENE DE KATILACAK



ABD Başkanı Joe Biden, anma etkinlikleri kapsamında, 11 Eylül saldırılarında kaçırılan uçakların çarptığı üç yeri de ziyaret edecek.

Biden ilk olarak bugün "İkiz Kuleler" olarak da bilinen ve saldırılarda yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu New York'taki anma törenine katıldı.

ABD Başkanı buradan Pensilvanya eyaletine geçecek. Biden, kaçırılan uçaklardan birinin başka bir hedefi vuracakken yolcularca engel olunup düşürüldüğü tarladaki etkinliğe de katılacak ve ardından ABD ordusunun sembolü Pentagon'daki anma törenine katılmak için Washington'a dönecek.

Katıldığı anma törenlerinde konuşma yapmayacak olan Biden'ın Cuma akşamı 11 Eylül'ün 20'nci yıldönümü vesilesiyle yaptığı bir konuşmanın görüntüsünü yayınlandı.

BIDEN'DAN 'BİRLİKTELİK' VURGUSU



Biden buradaki konuşmasında ulusal birlik duygusuna vurgu yaparak "Bana göre 11 Eylül'den alınan esas ders şu: Birlik bizim en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişinin katıldığı törende sıkı güvenlik önlemleri alınırken kurbanların yakınları gözyaşları içinde ölenlerin isimlerini okumaya başladı.

Hayatını kaybeden 2.977 kişinin isimleri tek tek okundu.

O GÜN NELER YAŞANDI?

11 Eylül 2001 Salı günü, saldırganlar Amerikan yolcu uçaklarını kaçırmış ve New York'taki iki gökdelene çarparak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu saldırılar sadece Amerika için değil, tüm dünya için yüzyılın en travmatik olaylarından biri oldu.

ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.

Daha sonra saldırganlar bu uçakları New York ve Washington'ın simgeleşmiş binalarına çarpmak için güdümlü füze gibi kullandılar.

Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan İkiz Kuleler'e çarptı.

Saldırılarda, toplam 2977 kişi hayatını kaybetti.

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