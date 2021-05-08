AB zirvesinin gündemi patent

ABD’nin patentler konusunda tavır değiştirmesi AB ülkelerini de belirgin şekilde etkiledi. Bununla birlikte üye ülkelerin pozisyonlarındaki farklılıklar da sürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyu tartışmaya hazır oldukları mesajını vermekle birlikte kısa ve orta vadede bunun mevcut ihtiyaca çözüm olamayacağını söyledi. Salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya ise patentlerin kaldırılması konusunda en istekli ülkeler arasında.

ALMANYA KARŞI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, acil uzlaşı sağlanmasını talep ederek, “Fikri mülkiyet aşıya adil ve evrensel erişimin önünde bir engel olamaz” dedi. Anglosakson ülkeleri, topraklarında üretilen aşıların ihracatını engellemekle suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bunun ikincil önemde olduğunu savunarak, “Aşı dayanışması için ilk konu aşı hibeleri” diye konuştu. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise patent hakkının kaldırılmasına net şekilde karşı çıkıyor.



Avrupa Birliği’nin 10 yıllık sosyal politikalarını belirleyeceği iki günlük Sosyal Zirve, dün Portekiz’in Porto kentinde başladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirve öncesi bir süre sohbet etti.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech-Pfizer’in COVID-19 aşısının üretildiği Belçika’nın Puurs kasabasındaki fabrikayı ziyaret etmişti.

AŞIYI BEKLERKEN...





Formülün paylaşılması önerisi, aşıya erişim sağlamakta güçlük çeken ülkeleri umutlandırdı. Son aylarda hızla tırmanan korona vakaları ve yüksek ölüm oranlarıyla boğuşan Hindistan da bu ülkelerden biri. Hindistan’ın Bengal eyaletinin yüksek nüfuslu metropollerinden Siliguli’de halk, aşı sırası beklerken... (AFP)

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