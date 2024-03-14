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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak

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#Avrupa Birliği#Josep Borrell#Ukrayna
AB Yüksek Temsilcisi Borrellden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 23:15

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki aylar belirleyici olacak” dedi.

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ABD’nin başkenti Washington DC’de Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’de Ukrayna yönelik yardımlarda yaşanan krize değinen Borrell, ABD’li politikacılara seslenerek, "Ne yapılması gerekiyorsa, hızlı bir şekilde yapılmalı” dedi.

Ukrayna’ya destek konusunda hızlanılması gerektiğini vurgulayan Borrell, “Desteğimizi arttırmak, daha fazlasını ve daha hızlı yapmak zorundayız. Bu yüzden savunma kapasitelerimizi arttırıyoruz. Bu ABD için de geçerli" dedi.

Önümüzdeki ayların Rusya-Ukrayna Savaşı’nda belirleyici olacağını ifade eden Borrell, "Birçok analist bu yaz büyük bir Rus saldırısı bekliyor ve Ukrayna bir sonraki ABD seçimlerinin sonucunu bekleyemez" dedi.

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#Avrupa Birliği#Josep Borrell#Ukrayna

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