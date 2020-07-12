AB, Türkiye’ye yaptırımdan yana değil

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bakanlara mevcut kilitlenmenin nasıl aşılabileceği ve ilişkilerin daha olumlu bir zemine oturtulmasına ilişkin görüşlerini aktaracak. Fransa başta olmak üzere bazı ülkeler özellikle Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye karşı, yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere, ek önlem ve daha sert tavır için bastırsa da Brüksel yaptırımdan yana değil.

AMAÇ KİLİDİ AÇMAK

Üst düzey bir yetkili, her AB üyesinin istediği konuyu gündeme taşıyabileceğini ve yaptırımların da buna dahil olduğunu belirterek, “Biz yaptırımlar konusunu gündeme getirmeyeceğiz. Bizim odaklanacağımız konu gerginliğin nasıl düşürüleceği olacak. Amacımız kilitlenmenin aşılması” dedi. Aynı AB yetkilisi, bundan beş altı yıl önce ilişkilerin her alanında adım atıldığına şimdi ise olumlu hiçbir kıpırdanma yaşanmadığına dikkat çekerek, “İlişkilerin düşürülmesi Türkiye’nin yaklaşımlarına cevap niteliğindeydi” diye konuştu.

TÜRKİYE KARŞITI 4’LÜ

Borrell ve ekibi, üye ülkelerin Türkiye ile gerginliğin nasıl aşılacağı konusunda Ankara’yla görüşülmesine yeşil ışık yakmalarını sağlamaya çalışacak. Fransa, Avusturya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) toplantıda blok halinde hareket etmesi bekleniyor. İlişkilerin tabusuz şekilde görüşülmesini ve gerekirse yeni bir yol benimsenmesini isteyen Fransa yaptırım söylemini öne çıkarsa da Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanması için tüm üyelerin oyu gerekiyor. Mevcut tabloda konsensüs sağlanması ise oldukça zor.

15 TEMMUZ MESAJI VERECEK

AB Temsilcisi Borrell’in Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine verdiği önemi göstermek için toplantı sonrasında yapacağı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor. Borrell’in, mesajının odağına AB’nin Türk demokrasisinin yanında olduğu vurgusunu yerleştirmesi öngörülüyor.